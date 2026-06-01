Gelandang PSG Warren Zaire-Emery Catat Sejarah, Rekor Termuda Peraih Dua Trofi Eropa!

Gelandang PSG Warren Zaire-Emery (kiri) dalam laga final Liga Champions melawan Arsenal. (Dok. Instagram/@wzairemery6)
JawaPos.com - Warren Zaire-Emery mencatat sejarah baru setelah Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions di Puskas Arena dini hari kemarin (31/5). Gelandang berusia 20 tahun itu resmi menjadi pemain termuda yang tampil dan memenangkan dua final Liga Champions.
Pada usia 20 tahun dua bulan, Zaire-Emery melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Johan Neeskens. Saat meraih gelar keduanya bersama Ajax Amsterdam pada 1972 silam, legenda Belanda tersebut berusia 20 tahun delapan bulan.
Kemarin, Zaire-Emery sebenarnya baru masuk pada babak tambahan waktu pada menit ke-95. Namun, penampilan selama 25 menit sudah cukup untuk mengukuhkan rekor tersebut.
“Sebagai pelatih, bagi saya, sangat tidak adil untuk tidak menurunkannya sebagai starter,” kata entraineur PSG Luis Enrique dikutip dari L'Equipe. “Namun dia tetap profesional dan masuk ke pertandingan dengan cara yang sangat spesial.”
