Gelandang PSG Warren Zaire-Emery Catat Sejarah, Rekor Termuda Peraih Dua Trofi Eropa!

JawaPos.com - Warren Zaire-Emery mencatat sejarah baru setelah Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions di Puskas Arena dini hari kemarin (31/5). Gelandang berusia 20 tahun itu resmi menjadi pemain termuda yang tampil dan memenangkan dua final Liga Champions.

Pada usia 20 tahun dua bulan, Zaire-Emery melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Johan Neeskens. Saat meraih gelar keduanya bersama Ajax Amsterdam pada 1972 silam, legenda Belanda tersebut berusia 20 tahun delapan bulan.

Kemarin, Zaire-Emery sebenarnya baru masuk pada babak tambahan waktu pada menit ke-95. Namun, penampilan selama 25 menit sudah cukup untuk mengukuhkan rekor tersebut.