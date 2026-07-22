Manchester United Serius Incar Warren Zaire-Emery dari Paris Saint-Germain

Warren Zaire-Emery, gelandang PSG yang diincar Manchester United. (AFP)
JawaPos.com - Manchester United dikabarkan siap untuk memboyong pemain incaran mereka selama tiga tahun terakhir dari raksasa ibu kota Prancis, Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery. Manchester United menyiapkan tawaran nilai transfer EUR 60 juta.
Setelah mengawali bursa transfer musim panas dengan pergerakan yang lambat, manajemen Manchester United mulai bergerak aktif. Pekan lalu mereka mendatangkan dua gelandang sekaligus, Andrey Santos dan Youri Tielemans, dengan total biaya GBP 85 juta.
Kini muncul pula pembicaraan mengenai kemungkinan kedatangan gelandang ketiga ke Carrington, terutama mengingat Casemiro telah dipastikan hengkang dan Manuel Ugarte mengalami cedera lutut serius saat tampil di Piala Dunia 2026.
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Laporan baru tersebut menyebutkan bahwa Setan Merah sedang mempertimbangkan dengan serius tawaran sebesar gelandang muda PSG, Zaire-Emery yang lebih sering menghabiskan waktu sebagai pelapis Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves.
Sebelumnya, United menjajaki kemungkinan merekrut bintang muda yang menonjol ini pada tahun 2023 saat berusia 17 tahun, dan kini laporan dari media Prancis, Top Mercato, menyebutkan bahwa ia kembali masuk dalam radar pasukan Michael Carrick.
“Pemain berusia 20 tahun ini kini lebih sering berada di pinggiran skuad utama PSG, situasi yang mungkin menguntungkan United saat menegosiasikan kesepakatan di bursa transfer musim panas ini,” tulis laporan tersebut.
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“Zaire-Emery sangat dihargai oleh para petinggi di Old Trafford, hingga mereka siap mengajukan tawaran EUR 60 juta untuk menguji sikap Les Parisiens terkait potensi transfer ini,” tambah Top Mercato.
Namun, dikabarkan pula bahwa klub yang pernah menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut itu mematok harga yang lebih mendekati angka EUR 80 juta untuk sang pemain, sehingga diperkirakan akan ada negosiasi.
Zaire-Emery mencatatkan 54 penampilan selama musim 2025/2026, ditambah dengan 109 menit bermain di Piala Dunia bersama timnas Prancis, yang berhasil mencapai semifinal sebelum akhirnya kalah dari Spanyol, tim yang kemudian keluar sebagai juara.
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