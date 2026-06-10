Timnas Kanada Tunggu Moise Bombito, Jesse Marsch Belum Tutup Peluang Bermain di Laga Perdana Piala Dunia 2026

Timnas Kanada masih tunggu perkembangan Moise Bombito. (@m.bombito_/Instagram)
JawaPos.com - Tim nasional Kanada masih menunggu kepastian kondisi bek tengah Moise Bombito menjelang Piala Dunia 2026. Pemain berusia 26 tahun itu terlihat mengikuti sesi latihan terbatas pada Senin (9/6) yang membuatnya masih memiliki peluang tampil di turnamen empat tahunan itu.
Sebelumnya, laporan The Athletic menyebutkan, Moise Bombito kemungkinan besar akan dicoret dari skuad timnas Kanada di piala dunia. Sebab, dia belum pulih sepenuhnya dari cedera patah kaki yang dialaminya pada Oktober 2025 saat membela klub Ligue 1 Prancis Nice.
Pelatih kepala Timnas Kanada Jesse Marsch pun belum memberikan keputusan final terkait kondisi sang pemain. Marsch menegaskan, tim akan memantau perkembangan Moise Bombito dari hari ke hari.
“Untuk Moise, kami akan melihat perkembangannya setiap hari. Saya rasa dia terlihat cukup baik hari ini, itu perkembangan yang positif,” ujar Marsch usai sesi latihan.
Dalam sesi latihan yang baru dijalaninya, Bombito tidak langsung bergabung dengan tim sejak awal. Bombito menjalani latihan individu selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya ikut serta dalam latihan bersama.
Meskipun demikian, pergerakannya masih terlihat belum maksimal dan tampak mengenakan pelindung pada bagian tulang kering, lokasi cedera sebelumnya.
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Pemain Timnas Kanada lainnya, Alphonso Davies pun masih menjalani program pemulihan terpisah dan belum bergabung dengan latihan tim utama. Sementara itu, Jacob Shaffelburg dan Ali Ahmed telah kembali mengikuti latihan penuh setelah sebelumnya mengalami cedera hamstring.
Dalam sesi latihan, Marsch juga terlihat fokus meningkatkan efektivitas lini serang Kanada yang belakangan dinilai kurang tajam. Sang pelatih menekankan pentingnya penyelesaian akhir lewat latihan finishing.
“Kami ingin Kone lebih terlibat dalam fase akhir serangan, masuk ke kotak penalti, dan menciptakan peluang. Hari ini dia tampil sangat baik, banyak mencetak gol dari situasi latihan. Kami perlu memberinya lebih banyak kesempatan,” ujar Marsch.
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