Iran Kembali Dipersulit di Piala Dunia 2026, Kali Ini Jatah Tiket Suporternya Dicabut!

JawaPos.com - Polemik Piala Dunia 2026 kembali menimpa Iran. Sebelumnya, Team Melli yang memiliki homebase di Meksiko hanya boleh berada di Amerika Serikat pada hari pertandingan dan harus segera kembali ke homebase mereka setelah laga.

Kali ini, Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) mengungkap bahwa jatah tiket untuk suporter mereka pada fase grup dicabut oleh pihak tuan rumah hanya beberapa hari menjelang turnamen berlangsung.

Menurut pernyataan FFIRI, setiap federasi peserta sebelumnya mendapatkan alokasi tiket sebesar 8 persen dari kapasitas stadion untuk pertandingan fase grup.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari distribusi tiket yang diberikan kepada seluruh negara peserta agar para pendukung dapat hadir langsung mendukung tim nasional mereka.

Namun, Iran mengklaim bahwa alokasi tersebut tiba-tiba dibatalkan. Padahal, sebagian besar tiket yang menjadi hak federasi disebut sudah terjual kepada para pendukung.

Tidak sedikit suporter Iran yang juga telah memesan tiket penerbangan, akomodasi, hingga mengatur perjalanan ke Amerika Serikat untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga.

Situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung Iran. Banyak di antara mereka kini menghadapi ketidakpastian terkait akses masuk stadion meski telah mengeluarkan biaya perjalanan yang tidak sedikit.

FFIRI menyatakan telah berupaya berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai keputusan tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan pengembalian kuota tiket atau solusi bagi para suporter yang terdampak.