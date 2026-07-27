Kelompok Houthi Serang Tiga Kapal Tanker Saudi dalam Dua Hari

Ilustrasi milisi bersenjata di Yaman, Houthi, yang didukung Iran. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Militer Ansar Allah (Houthi), gerakan Syiah yang memerintah Yaman utara, menyerang tiga kapal tanker minyak Saudi dalam dua hari terakhir, kata sumber Yaman kepada stasiun televisi Lebanon Al Mayadeen.
"Dalam 48 jam terakhir, angkatan bersenjata Yaman telah menyerang tiga kapal tanker minyak Saudi," kata sumber tersebut.
Ia mencatat bahwa 16 kapal Saudi telah berbalik arah karena tidak dapat melewati Selat Bab al-Mandab yang dikuasai Houthi dalam enam hari terakhir, dimulai pada 20 Juli.
"Sejak Yaman memberlakukan blokade, tidak satu pun kapal tanker minyak Saudi yang melewati Selat tersebut baik dari arah mana pun," imbuh sumber itu.
Menurut sumber tersebut, larangan terhadap pelayaran Saudi, yang diberlakukan pada 20 Juli, masih berlaku.
Sebelumnya, Houthi mengumumkan bahwa mereka memberlakukan blokade laut terhadap kerajaan tetangganya itu sebagai balasan atas kendali mereka terhadap wilayah udara Yaman selama 12 tahun, dan bandara Sanaa telah dibombardir saat pesawat Iran yang membawa delegasi Houthi mendarat.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
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