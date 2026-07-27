Menlu Iran Araghchi: Serangan Ukraina ke Kapal Dagang Iran Tak Bisa Dibiarkan

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu (26/7) mengatakan, serangan Ukraina terhadap kapal dagang Iran yang menewaskan seorang pelaut, "tidak dapat dibiarkan begitu saja."

"(Presiden Ukraina Volodymyr) Zelenskyy telah menyerang kapal dagang Iran, menewaskan seorang pelaut," kata Araghchi di akun X , dilansir dari Antara, Senin (27/7).

Dia menyebut serangan itu sebagai "pelanggaran Piagam PBB yang terang-terangan," mengeklaim bahwa serangan itu dilakukan "atas perintah Israel untuk menyeret Eropa ke dalam perangnya."

Araghchi mengatakan dia menyampaikan posisi Iran selama panggilan telepon terpisah dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Pada Sabtu (25/7), Iran memanggil kuasa usaha Ukraina terkait klaimnya tentang serangan militer Ukraina terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang menewaskan satu pelaut dan melukai pelaut lainnya.