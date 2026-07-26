6 Kontroversi Besar Timnas Argentina Selama Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia setelah takluk 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Namun, bukan hanya kekalahan yang menjadi sorotan.

Sepanjang turnamen, La Albiceleste berkali-kali terlibat dalam insiden kontroversial yang memicu kritik dari lawan, penggemar, hingga penyelidikan FIFA.

Puncaknya terjadi usai final, ketika keributan besar pecah di lapangan dan membuat FIFA membuka investigasi resmi terhadap perilaku pemain maupun staf Argentina.

Melansir Mirror, berikut enam kontroversi terbesar yang mengiringi perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026.

1. Keributan Besar Usai Final Piala Dunia Final melawan Spanyol berakhir ricuh setelah peluit panjang dibunyikan. Leandro Paredes menjadi sorotan karena terlibat bentrokan dengan Eric Garcia dan Gavi. Ia disebut mencekik Eric Garcia, menendangnya, lalu mendorong Gavi hingga terjatuh.

Insiden juga melibatkan Nahuel Molina yang diduga memukul kapten Spanyol, Rodri, saat perayaan gelar berlangsung.

Tak berhenti di situ, rekaman video juga memperlihatkan asisten pelatih Argentina, Roberto Ayala, diduga melayangkan pukulan ke arah Dani Olmo.

Serangkaian kejadian tersebut kini menjadi bagian dari penyelidikan disiplin FIFA.

2. Messi dan Mac Allister Lolos dari Hukuman Kontroversi sudah muncul sejak laga pembuka Argentina melawan Aljazair. Lionel Messi dianggap lolos dari hukuman setelah terlihat menginjak kaki Aissa Mandi.

Wasit tidak mengeluarkan kartu, sementara VAR juga tidak melakukan intervensi karena insiden tersebut dinilai tidak memenuhi unsur kartu merah.