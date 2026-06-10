Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA)
JawaPos.com — Timnas Korea Selatan datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal impresif setelah menjadi satu-satunya wakil Asia yang tidak terkalahkan sepanjang babak kualifikasi. Dipimpin Son Heung-min, skuad asuhan Hong Myung-bo membidik langkah lebih jauh dari fase grup saat menghadapi Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko di Grup A.
Tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut akan menjalani penampilan ke-12 mereka di putaran final Piala Dunia. Konsistensi tampil sejak Piala Dunia 1986 menjadi bukti status Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia.
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Korea Selatan masih memegang rekor sebagai tim Asia paling sukses dalam sejarah Piala Dunia berkat pencapaian finis di posisi keempat pada edisi 2002 saat menjadi tuan rumah bersama Jepang.
Prestasi tersebut menjadi standar yang ingin kembali didekati pada Piala Dunia 2026.
Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan generasi baru yang berkembang di kompetisi Eropa, Korea Selatan memiliki fondasi kuat untuk bersaing.
Pelatih Hong Myung-bo menaruh harapan besar kepada kapten tim Son Heung-min. Sang pelatih bahkan menyebut bintang berusia 33 tahun itu sebagai "jantung" permainan Korea Selatan.
Son juga meminta rekan-rekannya untuk tidak terlalu menghormati lawan yang secara kualitas dianggap lebih kuat. Kepercayaan diri menjadi modal utama Korea Selatan untuk menciptakan kejutan di turnamen terbesar dunia tersebut.
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Kapten: Son Heung-min
Pelatih: Hong Myung-bo
Jumlah penampilan di Piala Dunia (termasuk 2026): 12
Prestasi terbaik di Piala Dunia: Peringkat keempat (2002)
Kiper:
Jo Hyeon-woo (Ulsan)
Kim Seung-gyu (FC Tokyo)
Song Bum-keun (Jeonbuk)
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