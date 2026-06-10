Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 10 Juni 2026 | 16.36 WIB

Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA) - Image

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA)

JawaPos.com — Timnas Korea Selatan datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal impresif setelah menjadi satu-satunya wakil Asia yang tidak terkalahkan sepanjang babak kualifikasi. Dipimpin Son Heung-min, skuad asuhan Hong Myung-bo membidik langkah lebih jauh dari fase grup saat menghadapi Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko di Grup A.

Tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut akan menjalani penampilan ke-12 mereka di putaran final Piala Dunia. Konsistensi tampil sejak Piala Dunia 1986 menjadi bukti status Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia.

Mampukah Korea Selatan Mengulang Kejayaan 2002?

Korea Selatan masih memegang rekor sebagai tim Asia paling sukses dalam sejarah Piala Dunia berkat pencapaian finis di posisi keempat pada edisi 2002 saat menjadi tuan rumah bersama Jepang.

Prestasi tersebut menjadi standar yang ingin kembali didekati pada Piala Dunia 2026.

Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan generasi baru yang berkembang di kompetisi Eropa, Korea Selatan memiliki fondasi kuat untuk bersaing.

Pelatih Hong Myung-bo menaruh harapan besar kepada kapten tim Son Heung-min. Sang pelatih bahkan menyebut bintang berusia 33 tahun itu sebagai "jantung" permainan Korea Selatan.

Son juga meminta rekan-rekannya untuk tidak terlalu menghormati lawan yang secara kualitas dianggap lebih kuat. Kepercayaan diri menjadi modal utama Korea Selatan untuk menciptakan kejutan di turnamen terbesar dunia tersebut.

Fakta Singkat Timnas Korea Selatan

Kapten: Son Heung-min
Pelatih: Hong Myung-bo
Jumlah penampilan di Piala Dunia (termasuk 2026): 12
Prestasi terbaik di Piala Dunia: Peringkat keempat (2002)

Daftar Lengkap Skuad Korea Selatan di Piala Dunia 2026

Kiper:
Jo Hyeon-woo (Ulsan)
Kim Seung-gyu (FC Tokyo)
Song Bum-keun (Jeonbuk)

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Analisis Belgia di Piala Dunia 2026, Kekuatan Lini Depan dan Tantangan Besar di Sektor Belakang - Image
Piala Dunia 2026

Analisis Belgia di Piala Dunia 2026, Kekuatan Lini Depan dan Tantangan Besar di Sektor Belakang

Rabu, 10 Juni 2026 | 16.31 WIB

Mengapa Timnas Curacao Disebut Netherlands B? Ini Daftar Pemain dan Fakta Menariknya - Image
Piala Dunia 2026

Mengapa Timnas Curacao Disebut Netherlands B? Ini Daftar Pemain dan Fakta Menariknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 15.47 WIB

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

Rabu, 10 Juni 2026 | 15.30 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore