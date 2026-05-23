Tidak Tayang di TV! Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, Jadi Saksi Sejarah Akhir Musim

Pemain Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Persik Kediri dalam laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menjamu Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB. Duel Derby Jawa Timur ini tidak tayang di televisi nasional dan hanya bisa disaksikan melalui layanan live streaming Vidio, saat Green Force memburu finis empat besar klasemen akhir.
Atmosfer panas dipastikan menyelimuti Stadion Gelora Bung Tomo karena laga ini menjadi penutup musim bagi kedua tim.
Persebaya Surabaya membawa misi besar untuk mempertahankan posisi keempat sekaligus menjaga peluang tampil di ASEAN Club Championship musim depan.
Persebaya Surabaya masih berada dalam momentum terbaik setelah mencatat lima laga tanpa kekalahan. Tim asuhan Bernardo Tavares bahkan tampil sangat produktif dengan mencetak 17 gol dalam lima pertandingan terakhir.
Kemenangan 7-0 atas Semen Padang pada pekan sebelumnya menjadi sinyal performa Green Force sedang menanjak. Selain itu, Persebaya Surabaya juga sukses mencatat empat clean sheet dalam lima pertandingan terakhir.
Bernardo Tavares menegaskan posisi empat besar memiliki arti penting bagi timnya musim ini.
Pelatih asal Portugal itu ingin menutup kompetisi dengan kemenangan di depan ribuan Bonek yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo.
“Finis di empat besar tentu sangat penting. Posisi keempat berbeda dengan posisi kelima. Terlihat hanya selisih satu tingkat, tetapi maknanya besar karena itu menunjukkan kami melakukan pekerjaan dengan baik sepanjang musim,” tegasnya.
“Namun yang paling penting sekarang adalah memenangkan pertandingan besok. Kalau ingin bahagia, kami harus menang. Sekali lagi, ini tidak akan menjadi laga mudah,” sambung pelatih berusia 46 tahun tersebut.
