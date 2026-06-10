Timnas Meksiko di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

Guillermo Ochoa memimpin skuad Timnas Meksiko untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang digelar di hadapan pendukung sendiri. (Instagram @yosoy8a)
JawaPos.com — Timnas Meksiko resmi membawa 26 pemain terbaiknya untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Turnamen kali ini terasa spesial karena El Tri akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, sekaligus berpeluang menyaksikan penampilan terakhir kiper legendaris Guillermo Ochoa di panggung terbesar sepak bola dunia.
Meksiko tergabung di Grup A bersama Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
Bermain di hadapan publik sendiri, pasukan Javier Aguirre menargetkan pencapaian terbaik setelah dua kali menembus perempat final pada edisi 1970 dan 1986 saat menjadi tuan rumah.
Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan emas bagi Meksiko untuk mencetak sejarah baru. Keberuntungan selalu berpihak kepada El Tri saat tampil di kandang sendiri, dan mereka berharap edisi kali ini menjadi yang paling sukses.
Setelah mencapai perempat final pada Piala Dunia 1970 dan 1986, Meksiko datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menjuarai Piala Emas CONCACAF 2025.
Dukungan puluhan ribu suporter di Mexico City dan Zapopan diyakini menjadi senjata tambahan bagi tim asuhan Javier Aguirre.
Kapten: Edson Álvarez
Pelatih: Javier Aguirre
Penampilan Piala Dunia (termasuk 2026): 18 kali
Prestasi terbaik: Perempat final (1970 dan 1986)
Daftar Lengkap Pemain Timnas Meksiko di Piala Dunia 2026
Kiper:
Raul Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
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