Bek Persib Bandung Main 28 Menit di Timnas Irak, Frans Putros Tahan Juara Dunia Timnas Spanyol 1-1 

JawaPos.com – Bek kiri Persib Bandung Frans Putros mendapat kepercayaan tampil bersama timnas Irak jelang laga di Piala Dunia 2026. Menghadapi juara dunia serta kampiun Eropa, Timnas Spanyol pada Kamis (5/6) di Estadio Riazor, A Coruna. Putros dan Timnas Irak berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1.

Spanyol unggul dulu lewat Ferran Torres (16’). Namun kemudian Irak menyamakan kedudukan lewat Merchas Doski (27’).

Hasil uji coba internasional ini menjadi capaian tersendiri bagi Irak. Sebab di pertemuan sebelumnya, tim berjuluk Lions of Mesopotamia itu kalah 0-1 di ajang Piala Konfederasi 2009 (17/6/2009).

Nah, dalam duel lawan Spanyol itu Putros turun sebagai pemain pengganti. Putros yang memakai nomor punggung 26 dipercaya pelatih Graham Arnold masuk ke lapangan menit ke-62 menggantikan Hussein Ali.

Dalam 28 menit bertanding lawan Spanyol, Putros mendapat rating yang lumayan. Menurut Sofascore, bek kiri yang mengantar Persib juara Super League 2025-2026 itu diganjar poin 6,6.

Sebagai pemain pengganti, rating Putros ini lebih baik ketimbang Aymen Hussein. Hussein menjadi pemain pengganti dengan rating terendah yaitu 6,2.

Menurut Sofascore, Irak bermain dalam tekanan. Spanyol mendominasi dengan ball possession mencapai 66 persen.

Di babak kedua, bek Iran juga semakin bekerja keras. Setelah di babak pertama, Spanyol membombardir lini belakang Irak dengan tujuh tembakan, di babak kedua La Roja membuat enam tembakan ke gawang Irak.

Irak sendiri bukan tanpa perlawanan. Dengan penguasaan bola mencapai 34 persen, Irak membuat tiga tembakan sepanjang laga.