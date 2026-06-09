Prediksi EA Sports soal Juara Piala Dunia 2026, Timnas Spanyol Dijagokan dan Lamine Yamal Top Skor

JawaPos.com - Jika berbicara soal prediksi Piala Dunia, EA Sports memiliki reputasi yang cukup mengesankan. Meski berbasis simulasi video game dan tentu tidak bisa dianggap sebagai ilmu pasti, perusahaan tersebut sukses memprediksi juara dalam empat edisi Piala Dunia terakhir.

Mulai dari Spanyol pada 2010, Jerman pada 2014, Prancis pada 2018, hingga Argentina pada 2022, seluruhnya sesuai dengan hasil simulasi yang dilakukan EA Sports. Pada edisi terakhir di Qatar, mereka bahkan berhasil memprediksi Lionel Messi sebagai peraih Bola Emas turnamen.

Menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, EA Sports kembali menjalankan ratusan simulasi menggunakan game terbaru mereka, FC 26 The World's Game. Hasilnya pun mulai menarik perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Lamine Yamal Diprediksi Jadi Top Scorer Melansir ESPN, salah satu prediksi paling menarik dari simulasi tersebut adalah terpilihnya Lamine Yamal sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Pemain sayap berusia 18 tahun itu akan menjalani debutnya di Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol.

Setelah tampil gemilang bersama Barcelona dan menjadi salah satu talenta muda paling bersinar di dunia sepak bola, Lamine Yamal diprediksi akan menjalani turnamen yang luar biasa.

Menurut hasil simulasi EA Sports, pemain muda tersebut akan mengakhiri kompetisi sebagai top scorer dan menjadi salah satu tokoh utama dalam perjalanan Spanyol menuju gelar juara.

Elliot Anderson Jadi Raja Assist Selain prediksi soal pencetak gol terbanyak, EA Sports juga memberikan kejutan dalam kategori pemberi assist terbanyak.

Nama yang muncul bukanlah pemain-pemain yang biasa dikenal sebagai kreator utama seperti Pedri, Jude Bellingham, atau Kevin De Bruyne, melainkan gelandang Inggris Elliot Anderson.