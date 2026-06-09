5 Pemain Penting Grup H Piala Dunia 2026: Lamine Yamal hingga Federico Valverde

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (FIFA)

JawaPos.com - Pemain-pemain bintang dari Lamine Yamal hingga Federico Valverde diyakini akan menjadi sosok penting bagi negaranya pada persaingan Grup H Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Lamine Yamal tentu membawa mimpi masyarakat Spanyol untuk menjadi saksi mengulangi sukses menjadi juara Piala Dunia pada edisi 2010 lalu, demikian catatan FIFA.

Seiringnya dengan bertambahnya usia, Lamine Yamal semakin berkembang dan menunjukkan tajinya. Bersama Barcelona di level klub, Yamal menjadi sosok penting dari kesuksesan klub asal Katalan tersebut musim ini.

Selain Yamal, rekannya yang juga berposisi di sektor sayap yaitu Nico Williams tentu menjadi sosok yang dinantikan magisnya pada Piala Dunia 2026.

Nama Nico Williams mencuat berkat penampilan ciamiknya pada Euro 2024 lalu dan hal tersebut berusaha ia ulangi ketika mentas di Piala Dunia 2026.

Selanjutnya di dalam tim Tanjung Verde terdapat nama Juninho Bacuna yang berpotensi sebagai pemain penting The Blues Sharks untuk mengarungi Piala Dunia 2026.

Pemain klub Liga Belanda FC Volendam tersebut menjadi andalan di lini tengah Timnas Tanjung Verde dan berhasil memastikan tempat di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

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Pada skuad Arab Saudi, terdapat nama pemain senior Salem Al Dawsari yang merupakan sosok berpengalaman di skuad, pengatur serangan utama tim, dan ancaman mencetak gol utama dalam kualifikasi penting. Pengalamannya di turnamen-turnamen besar sebelumnya tentu akan sangat berguna.

Pemain berusia 34 tahun tercatat sudah tampil pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya di 2018 dan 2022. Pada dua turnamen tersebut ia berhasil mencetak tiga gol, satu di 2018 dan dua di 2022.

AL Dawsari tentu ingin melanjutkan catatan ciamiknya tersebut sekaligus menjaga asa Arab Saudi untuk bisa berbicara banyak pada Piala Dunia 2026.