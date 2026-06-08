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Andre Rizal Hanafi
Senin, 8 Juni 2026 | 14.58 WIB

Cerita di Balik Bromance Lamine Yamal dan Nico Williams, Duo Maut Spanyol di Euro 2024

Lamine Yamal dan Nico Williams, dua pemain muda jadi senjata andalan timnas Spanyol. (Istimewa) - Image

Lamine Yamal dan Nico Williams, dua pemain muda jadi senjata andalan timnas Spanyol. (Istimewa)

JawaPos.com - Persahabatan dalam dunia sepak bola sering kali melahirkan cerita menarik. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah hubungan dekat antara Lamine Yamal dan Nico Williams di Timnas Spanyol.

Kedua pemain ini menjadi sorotan saat membawa La Furia Roja menjuarai Euro 2024. Namun, kisah mereka ternyata tidak hanya tentang performa di lapangan, melainkan juga hubungan pertemanan yang terjalin erat sejak awal turnamen berlangsung.

Awal mula kedekatan Yamal dan Nico berawal dari arahan pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente. Saat itu, Yamal yang masih berusia sangat muda baru mulai menembus skuad utama.

De la Fuente kemudian meminta Nico yang lebih senior untuk membantu sang wonderkid beradaptasi dengan lingkungan tim nasional. Tugas tersebut rupanya berjalan jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Seiring berjalannya turnamen, hubungan keduanya berkembang menjadi persahabatan yang kuat. 

Mereka kerap terlihat bersama dalam berbagai aktivitas tim, baik saat latihan, perjalanan, maupun kegiatan santai di luar lapangan. Chemistry mereka juga terlihat jelas ketika pertandingan berlangsung.

Yamal yang beroperasi di sisi kanan serangan dan Nico yang mengisi sektor kiri mampu memberikan ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Kecepatan, kreativitas, serta kemampuan satu lawan satu yang dimiliki keduanya membuat lini serang Spanyol tampil lebih hidup sepanjang Euro 2024.

Kolaborasi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu Spanyol melangkah hingga partai final dan akhirnya mengangkat trofi juara. Banyak pengamat menilai kombinasi Yamal dan Nico sebagai salah satu duet sayap paling menarik di sepak bola Eropa saat ini.

Di luar lapangan, hubungan mereka juga tak kalah akrab. Keduanya beberapa kali membuat konten bersama yang viral di media sosial. Momen saling bercanda, memberikan dukungan, hingga menunjukkan kedekatan layaknya saudara membuat banyak penggemar menjuluki mereka sebagai salah satu bromance terbaik di dunia sepak bola modern.

Kedekatan itu kembali menjadi perhatian ketika muncul kabar bahwa Barcelona sempat tertarik mendatangkan Nico dari Athletic Club pada musim lalu. Meski transfer tersebut tidak terwujud karena Nico memilih bertahan, Yamal tetap menghormati keputusan sahabatnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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