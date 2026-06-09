Piala Dunia 2026: Peluang Rekor Baru dan Catatan yang Masih Bertahan





JawaPos.com - Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diikuti 48 tim dan menghadirkan total 104 pertandingan, meningkat drastis dari 64 laga pada format sebelumnya.

Dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih banyak, peluang terciptanya rekor-rekor baru pun semakin besar. Mulai dari rekor individu hingga pencapaian tim, sejumlah catatan bersejarah berpotensi berubah ketika turnamen berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Melansir ESPN, berikut beberapa rekor yang paling berpeluang terpecahkan.

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Didier Deschamps Berpotensi Jadi Pelatih dengan Kemenangan Terbanyak Salah satu rekor yang tampaknya paling mudah dilewati adalah milik Helmut Schon. Legenda Jerman Barat tersebut masih memegang rekor sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia, yakni 16 kemenangan dari 25 pertandingan antara 1966 hingga 1978.

Didier Deschamps kini hanya terpaut dua kemenangan. Pelatih Prancis itu sudah mengoleksi 14 kemenangan dari 19 laga Piala Dunia setelah membawa Les Bleus menjadi juara pada 2018 dan runner-up pada 2022.

Jika Prancis mampu melaju jauh seperti yang diprediksi banyak pihak, Deschamps hampir pasti akan melampaui catatan Schon.

Rekor Jumlah Gol dalam Satu Turnamen Hampir Pasti Pecah Piala Dunia 2022 mencatatkan rekor 172 gol dalam 64 pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah laga menjadi 104 pertandingan pada edisi 2026, rekor tersebut diperkirakan akan hancur dengan mudah.

Bahkan jika rata-rata gol per pertandingan turun ke level Piala Dunia 1990 yang hanya 2,21 gol per laga, total gol masih berpotensi mencapai sekitar 230 gol. Jika rata-ratanya mendekati Qatar 2022 yang mencapai 2,69 gol per pertandingan, total gol bisa menembus angka 280.

Singkatnya, rekor 172 gol kemungkinan besar hanya tinggal sejarah.