Declan Rice Jadi Wakil Kapten Timnas Inggris di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Declan Rice mendapat kepercayaan besar dari Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia 2026. Gelandang Arsenal tersebut dipastikan akan menjadi sosok yang menggantikan Harry Kane jika sang kapten utama tidak berada di lapangan.

Keputusan itu sekaligus membuat Declan Rice unggul dalam persaingan internal dengan Jude Bellingham untuk posisi wakil kapten Timnas Inggris di pialla dunia. Meski jabatan wakil kapten tidak ditetapkan secara resmi dalam skuad Three Lions, Tuchel mengonfirmasi bahwa Rice adalah pilihan utamanya sebagai pemimpin kedua setelah Harry Kane.

Bellingham Sempat Mengenakan Ban Kapten Dalam kemenangan 1-0 Inggris atas Selandia Baru pada laga uji coba akhir pekan lalu, Harry Kane tampil sebagai kapten sejak menit pertama. Namun situasi berubah ketika Tuchel melakukan pergantian besar-besaran di babak kedua. Jude Bellingham yang masuk ke lapangan kemudian dipercaya mengenakan ban kapten.

Hal tersebut sempat memunculkan spekulasi bahwa gelandang Real Madrid itu menjadi kandidat utama wakil kapten Inggris selama Piala Dunia. Namun kenyataannya, Tuchel telah memiliki pilihan lain.

Melansir The Standard, Rice yang baru bergabung dengan skuad pada Sabtu lalu bersama rekan-rekan Arsenal seperti Eberechi Eze, Bukayo Saka, dan Noni Madueke, tetap menjadi sosok yang berada tepat di belakang Kane dalam hierarki kepemimpinan tim. Keempat pemain tersebut mendapat waktu istirahat tambahan setelah menjalani final Liga Champions bersama klub mereka.

Rice Sudah Masuk Kelompok Kepemimpinan Rice bukan nama baru dalam urusan kepemimpinan di Timnas Inggris. Pemain berusia 27 tahun itu sudah menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan yang dibentuk Tuchel sejak awal masa kepelatihannya.

Bahkan, Rice pernah dipercaya menjadi kapten dalam pertandingan sebelumnya ketika Kane tidak tersedia.

"Entah itu resmi atau tidak, kami membicarakan hal ini ketika Harry tidak berada di kamp bersama kami. Ketika Harry absen dalam pertandingan melawan Wales [pada bulan Oktober], kami memulai pertandingan dengan Ollie Watkins dan Declan menjadi kapten. Di situlah saya memberitahunya," jelas Tuchel.