Thomas Tuchel Kirim Peringatan pada Jude Bellingham, Tak Ada Jaminan Starter

Jude Bellingham harus berjuang untuk tempat di starting XI Timnas Inggris di piala dunia 2026. (ig @judebellingham)
JawaPos.com - Jude Bellingham mungkin berstatus sebagai salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Tapi hal itu tidak membuatnya otomatis mendapatkan tempat di starting XI Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026.
Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengirim pesan tegas kepada seluruh skuadnya dengan menegaskan bahwa tidak ada pemain yang memiliki jaminan tampil sejak menit pertama di piala dunia. Bahkan pemain sekelas Jude Bellingham tetap harus berjuang memenangkan persaingan di lini tengah.
Melansir MARCA, menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel menekankan bahwa kekuatan terbesar timnas Inggris saat ini adalah kedalaman skuad yang luar biasa. Terdapat 14 hingga 15 pemain termasuk Jude Bellingham yang memiliki kualitas setara untuk menjadi starter di piala dunia.
"Tentu saja, dia perlu bersaing. Dia adalah salah satu kandidat utama, dan dia sendiri tahu itu. Tetapi kami memiliki 14 hingga 15 pemain dalam tim kami yang mampu menjadi starter. Ada juga berbagai kelompok dalam tim, seperti kelompok khusus dan kelompok kepemimpinan," kata Tuchel.
"Ada juga beberapa pemain yang akan berperan di tahap akhir pertandingan, mereka perlu membawa energi yang tepat ke tim, dan juga menetapkan standar secara umum, menerima peran mereka, dan tetap kompetitif," imbuh dia.
"Peran-peran ini dapat berubah sewaktu-waktu. Tetapi menurut saya, kami memiliki 14 hingga 15 pemain yang benar-benar mampu menjadi starter, dan Jude adalah salah satunya," lanjut dia.
Pernyataan Tuchel menunjukkan bahwa reputasi besar tidak akan menjadi jaminan dalam skuad Inggris saat ini. Bellingham memang tetap dianggap sebagai salah satu pemain inti, tetapi dia harus membuktikan diri di tengah persaingan yang sangat ketat.
Situasi itu tercermin dari perjalanan kualifikasi Piala Dunia Inggris. Bellingham hanya tampil dalam empat pertandingan, sementara Morgan Rogers mendapatkan kesempatan bermain dalam seluruh delapan laga kualifikasi.
Rogers sendiri terus menunjukkan perkembangan yang menjadikannya salah satu pesaing serius di sektor gelandang serang. Kehadirannya memberi Tuchel lebih banyak pilihan dan membuat persaingan semakin terbuka.
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