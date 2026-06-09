5 Pemain Sorotan di Grup L Piala Dunia 2026: Ketajaman Harry Kane Hingga Last Dance Luka Modric

Sorotan di grup ini tertuju pada timnas Inggris yang mengincar “football is coming home”, guna kembali memenangkan Piala Dunia seperti yang pernah mereka lakukan di edisi 1966 ketika menjadi tuan rumah.
Ya, Inggris akan sangat bergantung pada sosok Harry Kane yang musim ini mencetak 61 gol dan tujuh assist dalam 51 penampilannya untuk Bayern Muenchen musim 2025/26.
Di musim ketiganya ini, total gol yang diciptakan Kane terlihat tak masuk akal. Ia sangat produktif di depan gawang lawan.
Total tiga tahunnya bersama Bayern diselesaikannya dengan 146 gol dan 33 assist dari 147 pertandingannya di semua kompetisi yang berbuah dua trofi Liga Jerman, satu Piala Liga Jerman, dan satu Piala Super Jerman.
Setelah kesuksesan bersama Bayern, Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan lain bagi Kane untuk mengejar trofi terbesar yang belum pernah ia raih sepanjang karirnya.
Kapten Inggris itu datang ke turnamen ini setelah menjalani musim luar biasa bersama Bayern Muenchen, sekaligus mempertahankan statusnya sebagai salah satu penyerang paling produktif di dunia.
Senjata The Three Lions lainnya datang dari sosok Morgan Rodgers, pemain kunci Aston Villa di balik kesuksesan mereka menjuarai Liga Europa dan finis posisi keempat di Liga Inggris musim 2025/26.
Musim ini menjadi titik lonjakan terbesar dalam karir Rodgers setelah mencatatkan 14 gol dan 12 assist di semua kompetisi, membantu Villa kembali bersaing di papan atas Liga Inggris serta tampil kompetitif di Eropa.
Kemampuannya bermain di berbagai posisi lini serang membuat pemain berusia 23 tahun ini akan menjadi paling berguna dalam skuad Inggris.
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Gelandang Arsenal Declan Rice kembali tampil konsisten sepanjang musim dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia.
Rice membantu Arsenal mengakhiri penantian juara Liga Inggris mereka lebih dari dua dekade, setelah mengalahkan Manchester City di pekan-pekan terakhir.
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