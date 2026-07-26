Luka Modric Bertekad Bawa AC Milan Kembali ke Liga Champions Usai Memperpanjang Kontrak

JawaPos.com – Luka Modric resmi memperpanjang kontraknya bersama AC Milan selama satu tahun sehingga akan tetap membela klub hingga setidaknya berusia 41 tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Gelandang asal Kroasia itu menegaskan tekadnya untuk membantu Rossoneri kembali tampil di Liga Champions setelah gagal mencapai target tersebut pada musim lalu.

Modric mengaku termotivasi untuk membawa AC Milan bangkit dan meraih hasil yang lebih baik pada musim 2026–2027.

Modric bergabung dengan AC Milan sebagai pemain bebas transfer setelah mengakhiri 13 tahun kebersamaannya dengan Real Madrid.

Pada musim pertamanya di Serie A, ia mencatatkan 34 penampilan, mencetak dua gol, tiga assist, serta menciptakan 51 peluang bagi rekan setimnya.

Meski tampil konsisten, kontribusinya belum mampu membawa AC Milan finis di zona Liga Champions.

Dalam pernyataannya, Modric mengaku merasa diterima dan dicintai sejak hari pertama bergabung dengan AC Milan.

Ia menyebut kegagalan tim memenuhi target musim lalu menjadi motivasi besar untuk bangkit bersama proyek baru yang sedang dibangun klub.

Modric juga menegaskan kesiapannya memberikan kemampuan terbaik demi membawa Rossoneri kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.