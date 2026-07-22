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Rabu, 22 Juli 2026 | 22.00 WIB

Jelang 41 Tahun, Luka Modric Sepakat Bertahan di AC Milan Setahun Lagi

Luka Modric resmi memperpanjang kontrak di AC Milan. (Istimewa) - Image

Luka Modric resmi memperpanjang kontrak di AC Milan. (Istimewa)

JawaPos.com - Sesuai dugaan, Luka Modric masih akan beraksi di pentas Serie-A musim depan. Football Italia melaporkan bahwa Modric akan menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun lagi bersama AC Milan. Hal ini hanya beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-41.

Gelandang veteran Kroasia tersebut sebelumnya sempat menyatakan keraguan mengenai langkah selanjutnya dalam kariernya menjelang Piala Dunia 2026. Ia mempertimbangkan kemungkinan pensiun.

Namun, ia telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya. Eks bintang Real Madrid itu juga akan bermain satu musim lagi di level tinggi di San Siro, meski Rossoneri tidak bermain di Eropa.

Sebelumnya telah dilaporkan bahwa kontrak baru satu tahun akan ditandatangani sepanjang minggu ini. Kemungkinan besar pada Rabu (22/7) waktu Italia, dan tampaknya hal itu berjalan sesuai rencana.

“Malam ini kesepakatan penuh antara klub dan perwakilan pemain telah tercapai. Tinggal menunggu penandatanganan kontrak. Modric diperkirakan akan menerima gaji sebesar EUR 3,5 juta per musim hingga Juni 2027,” tulis laporan Fabrizio Romano dan MilanNews.

Sejak kedatangannya ke kota Milan pada musim panas lalu dengan status bebas transfer, Modric me legasilanjutkannya yang menawan bersama Real Madrid. Milan menjadi klub major keempatnya setelah Dinamo Zagreb dan Tottenham Hotspur.

Di musim pertamanya berseragam Rossoneri, Modric mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi dua gol dan tiga umpan gol. Melansir dari FotMob, rataan penilaian per pertandingannya mencapai 7.54.

Nilai tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di skuad Max Allegri sebelum pelatih itu dipecat. Jumlah kontribusi statistik maupun rating sebenarnya bisa lebih banyak lagi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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