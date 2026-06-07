Jelang Piala Dunia 2026, Arab Saudi Pamer Dominasi atas Ekuador dan Kirim Sinyal Bahaya

Skuad Arab Saudi siap memberikan kejutan di Piala Dunia 2026. (Instagram/@saudint)
JawaPos.com - Arab Saudi kembali menunjukkan mereka tetap menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia yang patut diperhitungkan menjelang Piala Dunia 2026.
Meski menelan kekalahan 1-2 saat menghadapi Ekuador dalam laga uji coba pekan lalu, performa tim berjuluk The Green Falcons tersebut justru menuai banyak pujian dari pengamat maupun penggemar sepak bola di media sosial.
Sorotan utama bukan terletak pada hasil akhir pertandingan, melainkan bagaimana Arab Saudi mampu mendominasi jalannya permainan melawan salah satu tim kuat asal Amerika Selatan tersebut.
Statistik pertandingan menunjukkan Arab Saudi mencatatkan penguasaan bola hingga 69 persen, angka yang cukup mencolok saat menghadapi lawan sekelas Ekuador.
Cuplikan permainan Arab Saudi bahkan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Kombinasi umpan-umpan cepat, pergerakan tanpa bola yang rapi, serta keberanian memainkan bola dari lini belakang membuat banyak pihak terkesan.
Dalam beberapa momen, Arab Saudi terlihat mampu mengendalikan tempo pertandingan dan memaksa Ekuador bertahan lebih dalam.
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Perubahan gaya bermain Arab Saudi tidak lepas dari sentuhan pelatih baru mereka, Georgios Donis.
Pelatih asal Yunani tersebut resmi menangani tim nasional Arab Saudi pada 2026 setelah memiliki pengalaman panjang melatih klub-klub di Eropa dan Timur Tengah.
Sebagai mantan gelandang tim nasional Yunani, Donis dikenal memiliki filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola, transisi cepat, dan organisasi tim yang disiplin.
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