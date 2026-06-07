Jelang Piala Dunia 2026, Timnas Swiss Waspadai Ular di Area Pusat Latihan San Diego Amerika Serikat

Xhaka kembali dipanggil Timnas Swiss. (Arsenal FC)

JawaPos.com - Tim Nasional Swiss mulai melakukan berbagai persiapan menjelang tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Salah satu langkah yang menarik perhatian publik adalah publikasi peta pusat latihan resmi mereka yang berlokasi di Jewish Academy, San Diego, Amerika Serikat.

Dalam peta tersebut, terdapat sejumlah penanda khusus yang ditujukan untuk membantu pemain dan staf memahami kondisi lingkungan sekitar fasilitas. Yang paling mencuri perhatian adalah adanya area yang diberi label "Snake Area" atau "Area Ular".

Penandaan tersebut dibuat sebagai bentuk peringatan terhadap kemungkinan keberadaan ular di beberapa titik sekitar kompleks latihan.

Meski terdengar tidak biasa bagi sebagian orang, langkah ini dianggap sebagai bagian dari prosedur keselamatan yang lazim diterapkan di sejumlah wilayah Amerika Serikat yang memiliki habitat satwa liar di sekitar area terbuka.

Maps tempat latihan timnas Swiss di Amerika Serikat. (istimewa)

San Diego sendiri dikenal memiliki iklim hangat dan sejumlah kawasan alami yang menjadi habitat berbagai jenis reptil, termasuk ular.

Karena itu, pihak penyelenggara dan pengelola fasilitas memilih memberikan informasi secara jelas kepada seluruh penghuni kompleks agar tetap waspada selama menjalani aktivitas sehari-hari.

Keberadaan tanda peringatan tersebut tidak berarti area latihan dalam kondisi berbahaya. Sebaliknya, langkah itu justru menunjukkan keseriusan pihak terkait dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul selama turnamen berlangsung.

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Para pemain dan staf Timnas Swiss nantinya akan menggunakan fasilitas tersebut sebagai basis persiapan selama berada di Amerika Serikat. Selain lapangan latihan, kompleks ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk kebutuhan tim selama menjalani agenda Piala Dunia 2026.

Peta fasilitas yang dirilis turut menampilkan berbagai informasi penting lainnya seperti akses masuk, area parkir, ruang ganti, jalur mobilitas tim, hingga zona-zona yang memerlukan perhatian khusus.