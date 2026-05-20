Murat Yakin Tetap Yakin, 26 Pemain Timnas Swiss Resmi Dirilis ke Piala Dunia 2026

Xhaka kembali dipanggil Timnas Swiss. (Dok. Arsenal FC)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Swiss resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.
Pelatih Murat Yakin tetap yakin mempertahankan sejumlah pemain senior yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional Swiss.
Nama-nama seperti Granit Xhaka, Gregor Kobel, Manuel Akanji, hingga Breel Embolo kembali masuk skuad utama.
"Xhaka memimpin armada Swiss," tulis laporan media Spanyol Diario AS.
Kiper:
Gregor Kobel
Yvon Mvogo
Marvin Keller
Bek:
Manuel Akanji
Fabian Schär
Nico Elvedi
Ricardo Rodríguez
Ulisses Garcia
