Murat Yakin Tetap Yakin, 26 Pemain Timnas Swiss Resmi Dirilis ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Swiss resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Pelatih Murat Yakin tetap yakin mempertahankan sejumlah pemain senior yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional Swiss.

Nama-nama seperti Granit Xhaka, Gregor Kobel, Manuel Akanji, hingga Breel Embolo kembali masuk skuad utama.

"Xhaka memimpin armada Swiss," tulis laporan media Spanyol Diario AS.

Berikut daftar 26 pemain Timnas Swiss untuk Piala Dunia 2026 Kiper:

Gregor Kobel

Yvon Mvogo

Marvin Keller

Bek:

Manuel Akanji

Fabian Schär

Nico Elvedi

Ricardo Rodríguez