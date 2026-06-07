Timnas Norwegia Dianggap sebagai Salah Satu Kandidat Terkuat Memenangkan Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Norwegia akan kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Keberhasilan mereka lolos ke edisi 2026 menjadi pencapaian besar, terlebih karena mereka mampu finis di atas Italia pada fase kualifikasi.

Kesuksesan tersebut menjadi bukti perkembangan signifikan yang ditunjukkan generasi emas Norwegia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sejumlah pemain yang berkarier di klub-klub elite Eropa, Norwegia kini mulai dipandang sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola internasional.

Penampilan konsisten sepanjang kualifikasi menjadi fondasi utama meningkatnya optimisme terhadap skuad asuhan Ståle Solbakken. Mereka juga mampu mempertahankan performa positif dalam laga-laga persahabatan menjelang turnamen, sehingga ekspektasi terhadap tim terus meningkat.

Bukan lagi sekadar tim pelengkap, Norwegia kini mulai diperhitungkan sebagai negara yang berpotensi melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

Norwegia Masuk Daftar Kandidat Kuat Meningkatnya reputasi Norwegia juga tercermin dari prediksi yang dibuat berbagai lembaga statistik sepak bola.

Melansir Football Norge, menurut laporan yang mengutip superkomputer Opta, Norwegia saat ini menempati peringkat kesembilan dalam daftar favorit juara Piala Dunia 2026. Mereka disebut memiliki peluang sebesar 3,36 persen untuk mengangkat trofi pada akhir turnamen.

Meski angka tersebut masih berada di bawah negara-negara unggulan utama, posisi tersebut menunjukkan betapa besar perkembangan yang telah dicapai Norwegia dalam beberapa tahun terakhir.

Menariknya, mereka bahkan ditempatkan di atas Belgia dalam daftar tersebut. Hal itu menjadi indikator bahwa sepak bola Norwegia kini mulai mendapatkan pengakuan lebih luas di panggung internasional.