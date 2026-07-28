Aksi Kocak Erling Haaland Saat Liburan, Rajin Komentar Nice di Unggahan Penggemar

Penyerang Manchester City asal Norwegia Erling Haaland. (Instagram @herrelandslaget)
JawaPos.com - Erling Haaland kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini, bukan karena aksi tajamnya di atas lapangan atau kabar transfer, melainkan tingkah santainya saat menikmati masa liburan.
Penyerang Manchester City asal Norwegia itu diketahui cukup aktif di Instagram. Alih-alih mengunggah foto liburan mewah atau membagikan rutinitas latihan, Erling Haaland justru terlihat menghabiskan waktunya dengan menjelajahi media sosial dan mengomentari berbagai unggahan milik para penggemarnya.
Hal yang membuat warganet terhibur adalah isi komentarnya yang sangat sederhana. Dalam banyak unggahan, Haaland kerap menuliskan satu kata yang sama, yakni "Nice." Komentar itu muncul di berbagai jenis posting-an.
Baca Juga:Arema FC Women Kirim Enam Talenta Muda ke Timnas Indonesia U-17, Siap Tampil di Srikandi Merdeka Cup 2026
Mulai dari foto penggemar yang mengenakan jersey Manchester City, momen keseharian, hingga unggahan yang sama sekali tidak berkaitan dengan sepak bola. Kesederhanaan komentar tersebut justru membuat banyak orang merasa terkejut sekaligus geli.
Tak butuh waktu lama, aktivitas Haaland itu menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Banyak penggemar yang kemudian sengaja mengunggah foto atau video dengan harapan akun resmi sang striker akan mampir ke kolom komentar mereka.
Bahkan, sejumlah pengguna Instagram mengaku merasa seperti mendapat "hadiah" ketika unggahan mereka dibalas langsung oleh pemain berusia 26 tahun tersebut. Meski hanya berisi satu kata, komentar dari Haaland dianggap cukup spesial karena datang dari salah satu pesepak bola terbaik dunia saat ini.
Fenomena ini juga memunculkan berbagai candaan di kalangan netizen. Ada yang menyebut Haaland sedang "gabut" selama liburan, sementara yang lain bercanda bahwa sang striker kini memiliki pekerjaan sampingan sebagai komentator paling konsisten di Instagram.
Di luar aksi lucunya di media sosial, Haaland memang tengah menikmati masa jeda kompetisi sebelum kembali bergabung bersama Manchester City untuk persiapan musim baru. Liburan menjadi kesempatan baginya untuk melepas penat setelah menjalani musim yang padat bersama klub maupun tim nasional Norwegia.
Meski aktivitasnya terlihat sederhana, interaksi langsung dengan para penggemar menunjukkan sisi lain dari sosok Haaland. Selama ini dia dikenal sebagai striker yang fokus dan garang di lapangan, tetapi di luar pertandingan ternyata tidak segan meluangkan waktu untuk menyapa pengikutnya di media sosial.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi