Aksi Kocak Erling Haaland Saat Liburan, Rajin Komentar Nice di Unggahan Penggemar

JawaPos.com - Erling Haaland kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini, bukan karena aksi tajamnya di atas lapangan atau kabar transfer, melainkan tingkah santainya saat menikmati masa liburan.

Penyerang Manchester City asal Norwegia itu diketahui cukup aktif di Instagram. Alih-alih mengunggah foto liburan mewah atau membagikan rutinitas latihan, Erling Haaland justru terlihat menghabiskan waktunya dengan menjelajahi media sosial dan mengomentari berbagai unggahan milik para penggemarnya.

Hal yang membuat warganet terhibur adalah isi komentarnya yang sangat sederhana. Dalam banyak unggahan, Haaland kerap menuliskan satu kata yang sama, yakni "Nice." Komentar itu muncul di berbagai jenis posting-an.

Mulai dari foto penggemar yang mengenakan jersey Manchester City, momen keseharian, hingga unggahan yang sama sekali tidak berkaitan dengan sepak bola. Kesederhanaan komentar tersebut justru membuat banyak orang merasa terkejut sekaligus geli.

Tak butuh waktu lama, aktivitas Haaland itu menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Banyak penggemar yang kemudian sengaja mengunggah foto atau video dengan harapan akun resmi sang striker akan mampir ke kolom komentar mereka.

Bahkan, sejumlah pengguna Instagram mengaku merasa seperti mendapat "hadiah" ketika unggahan mereka dibalas langsung oleh pemain berusia 26 tahun tersebut. Meski hanya berisi satu kata, komentar dari Haaland dianggap cukup spesial karena datang dari salah satu pesepak bola terbaik dunia saat ini.

Fenomena ini juga memunculkan berbagai candaan di kalangan netizen. Ada yang menyebut Haaland sedang "gabut" selama liburan, sementara yang lain bercanda bahwa sang striker kini memiliki pekerjaan sampingan sebagai komentator paling konsisten di Instagram.

Di luar aksi lucunya di media sosial, Haaland memang tengah menikmati masa jeda kompetisi sebelum kembali bergabung bersama Manchester City untuk persiapan musim baru. Liburan menjadi kesempatan baginya untuk melepas penat setelah menjalani musim yang padat bersama klub maupun tim nasional Norwegia.