Trump Tawarkan Gencatan Senjata, Iran Menolak Mentah-mentah dan Siap Perluas Perang jika Teheran Diserang

JawaPos.com - Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi. Penolakan itu memperlihatkan bahwa peluang deeskalasi konflik masih sangat kecil, bahkan Teheran memperingatkan siap memperluas perang jika AS benar-benar menyerang ibu kota Teheran dan infrastruktur vital negara tersebut.

Sejumlah pejabat Iran dan Irak yang mengetahui proses diplomasi itu mengatakan Ali al-Zaidi membawa usulan gencatan senjata saat berkunjung ke Teheran, setelah sebelumnya bertemu Trump di Gedung Putih.

Namun, pemerintah Iran menilai tawaran tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama dalam konflik yang sedang berlangsung.

Menurut pejabat Iran, dikutip dari New York Times, proposal itu merupakan satu-satunya tawaran yang saat ini diajukan Washington.

Meski begitu, Teheran menolak kesepakatan sementara karena tidak memberikan kejelasan mengenai status Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik.

Dalam kunjungannya, Ali al-Zaidi bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, negosiator utama Brigjen Mohammad Bagher Ghalibaf, serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan kawasan sekaligus hasil komunikasi Irak dengan pemerintah AS.

Araghchi menegaskan hubungan Iran dan Irak memiliki kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, hingga keamanan. Karena itu, kunjungan pemimpin Irak dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Meski demikian, Araghchi menegaskan persoalan utama bukanlah kurangnya jalur komunikasi antara Teheran dan Washington.