Trump Tawarkan Gencatan Senjata, Iran Menolak Mentah-mentah dan Siap Perluas Perang jika Teheran Diserang

Ilustrasi misil Iran. (Fox News).
JawaPos.com - Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi. Penolakan itu memperlihatkan bahwa peluang deeskalasi konflik masih sangat kecil, bahkan Teheran memperingatkan siap memperluas perang jika AS benar-benar menyerang ibu kota Teheran dan infrastruktur vital negara tersebut.
Sejumlah pejabat Iran dan Irak yang mengetahui proses diplomasi itu mengatakan Ali al-Zaidi membawa usulan gencatan senjata saat berkunjung ke Teheran, setelah sebelumnya bertemu Trump di Gedung Putih.
Namun, pemerintah Iran menilai tawaran tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama dalam konflik yang sedang berlangsung.
Menurut pejabat Iran, dikutip dari New York Times, proposal itu merupakan satu-satunya tawaran yang saat ini diajukan Washington.
Meski begitu, Teheran menolak kesepakatan sementara karena tidak memberikan kejelasan mengenai status Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik.
Dalam kunjungannya, Ali al-Zaidi bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, negosiator utama Brigjen Mohammad Bagher Ghalibaf, serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan kawasan sekaligus hasil komunikasi Irak dengan pemerintah AS.
Araghchi menegaskan hubungan Iran dan Irak memiliki kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, hingga keamanan. Karena itu, kunjungan pemimpin Irak dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Meski demikian, Araghchi menegaskan persoalan utama bukanlah kurangnya jalur komunikasi antara Teheran dan Washington.
"Ali al-Zaidi menyampaikan pandangan dan kesannya setelah berkunjung ke Washington. Namun Iran dan Amerika sebenarnya sudah memiliki cukup banyak mediator.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan