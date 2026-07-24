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Rian Alfianto
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.31 WIB

Trump Siapkan Serangan Terbesar ke Iran, Ancam Operasi Militer Lebih Besar saat Konflik Meluas ke Laut Merah

Donald Trump mengaku menghubungi Presiden FIFA terkait kartu merah Folarin Balogun. (@realdonaldtrump/Instagram) - Image

Donald Trump mengaku menghubungi Presiden FIFA terkait kartu merah Folarin Balogun. (@realdonaldtrump/Instagram)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku hampir mengambil keputusan untuk melancarkan serangan militer terbesar terhadap Iran sejak perang kedua negara pecah. 

Pernyataan itu muncul ketika konflik tidak lagi terbatas di wilayah Iran dan Israel, tetapi meluas hingga Laut Merah, sementara ancaman balasan dari Teheran juga semakin meningkat.

Dalam wawancara dengan Axios pada Kamis (23/7) waktu setempat, Trump mengatakan opsi serangan besar-besaran sedang dipertimbangkan karena menurutnya Iran belum menerima dampak militer yang cukup dari operasi Amerika Serikat selama dua pekan terakhir.

"I am considering a massive attack. Bigger than ever before. I am close to making a decision. We are all set for it," kata Trump.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling tegas sejauh ini bahwa Washington tengah mempertimbangkan eskalasi perang yang jauh lebih besar dibanding serangan-serangan sebelumnya.

Trump Belum Tetapkan Waktu, Israel Disebut Siap Bergabung

Meski menyatakan keputusan sudah sangat dekat, Trump tidak mengungkap kapan operasi itu akan dijalankan. Ia juga mengklaim Israel siap bergabung dalam operasi militer jika diminta oleh Washington.

"Israel akan bergabung dalam operasi dalam dua menit jika saya meminta mereka," ujar Trump.

Namun, Trump mengakui keterlibatan Israel berpotensi memicu serangan balasan dari Iran.

Di sisi lain, Trump kembali menegaskan bahwa Iran sebenarnya ingin berunding dengan Amerika Serikat. Meski begitu, ia menilai Teheran belum berada pada posisi siap mencapai kesepakatan.

Editor: Bintang Pradewo
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