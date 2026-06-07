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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 7 Juni 2026 | 14.49 WIB

Ditahan 7 Jam di Bandara AS, Nasib Aymen Hussein Bikin Timnas Irak Deg-degan Jelang Piala Dunia 2026

Aymen Hussein striker andalan Irak itu sempat ditahan hampir tujuh jam di Bandara O'Hare, Chicago, sebelum akhirnya diizinkan masuk Amerika Serikat. (Instagram @aymanhussen9) - Image

Aymen Hussein striker andalan Irak itu sempat ditahan hampir tujuh jam di Bandara O'Hare, Chicago, sebelum akhirnya diizinkan masuk Amerika Serikat. (Instagram @aymanhussen9)

JawaPos.com — Timnas Irak mendapat gangguan tak terduga menjelang Piala Dunia 2026 setelah penyerang andalan mereka, Aymen Hussein, ditahan dan diperiksa hampir tujuh jam saat tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Internasional O'Hare, Chicago, Sabtu (7/6/2026) dini hari waktu setempat dikutip dari Reuters dan L'Equipe.

Insiden itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Irak memulai perjuangan bersejarah mereka di putaran final Piala Dunia 2026.

Meski akhirnya diizinkan masuk ke Amerika Serikat, pemeriksaan panjang yang dialami Aymen Hussein memicu perhatian publik Irak dan pecinta sepak bola dunia.

Situasi semakin menyita perhatian setelah fotografer resmi tim nasional Irak, Talal Salah, justru ditolak masuk ke Amerika Serikat usai menjalani pemeriksaan yang lebih lama.

Mengapa Aymen Hussein Ditahan di Bandara?

Menurut seorang pejabat olahraga Irak yang memiliki hubungan dekat dengan tim nasional, Aymen Hussein menjadi satu-satunya pemain yang menjalani pemeriksaan intensif saat rombongan Irak tiba di Chicago.

Laporan menyebutkan proses pemeriksaan berlangsung hampir tujuh jam. Bahkan, telepon seluler milik pemain berusia 30 tahun tersebut turut diperiksa oleh petugas imigrasi selama proses berlangsung.

Aymen Hussein akhirnya mendapatkan izin masuk dan bergabung kembali dengan skuad Irak. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari otoritas Amerika Serikat terkait alasan pemeriksaan yang begitu panjang.

Akun sepak bola internasional Centre Goals turut menyoroti kejadian tersebut.

“BERITA TERBARU: Aymen Hussein dari Irak ditahan selama 7 JAM oleh otoritas AS setibanya di Chicago bersama tim nasional untuk Piala Dunia FIFA,” tulis akun @centregoals.

“Dia adalah satu-satunya yang ditahan oleh pihak berwenang untuk diinterogasi.”

Editor: Hendra
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