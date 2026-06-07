Ditahan 7 Jam di Bandara AS, Nasib Aymen Hussein Bikin Timnas Irak Deg-degan Jelang Piala Dunia 2026

Aymen Hussein striker andalan Irak itu sempat ditahan hampir tujuh jam di Bandara O'Hare, Chicago, sebelum akhirnya diizinkan masuk Amerika Serikat. (Instagram @aymanhussen9)
JawaPos.com — Timnas Irak mendapat gangguan tak terduga menjelang Piala Dunia 2026 setelah penyerang andalan mereka, Aymen Hussein, ditahan dan diperiksa hampir tujuh jam saat tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Internasional O'Hare, Chicago, Sabtu (7/6/2026) dini hari waktu setempat dikutip dari Reuters dan L'Equipe.
Insiden itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Irak memulai perjuangan bersejarah mereka di putaran final Piala Dunia 2026.
Meski akhirnya diizinkan masuk ke Amerika Serikat, pemeriksaan panjang yang dialami Aymen Hussein memicu perhatian publik Irak dan pecinta sepak bola dunia.
Situasi semakin menyita perhatian setelah fotografer resmi tim nasional Irak, Talal Salah, justru ditolak masuk ke Amerika Serikat usai menjalani pemeriksaan yang lebih lama.
Baca Juga:Bek Timnas Armenia Menuju Persija Jakarta, Artur Kartashyan Berpeluang Tinggalkan Ararat FC
Menurut seorang pejabat olahraga Irak yang memiliki hubungan dekat dengan tim nasional, Aymen Hussein menjadi satu-satunya pemain yang menjalani pemeriksaan intensif saat rombongan Irak tiba di Chicago.
Laporan menyebutkan proses pemeriksaan berlangsung hampir tujuh jam. Bahkan, telepon seluler milik pemain berusia 30 tahun tersebut turut diperiksa oleh petugas imigrasi selama proses berlangsung.
Aymen Hussein akhirnya mendapatkan izin masuk dan bergabung kembali dengan skuad Irak. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari otoritas Amerika Serikat terkait alasan pemeriksaan yang begitu panjang.
Akun sepak bola internasional Centre Goals turut menyoroti kejadian tersebut.
“BERITA TERBARU: Aymen Hussein dari Irak ditahan selama 7 JAM oleh otoritas AS setibanya di Chicago bersama tim nasional untuk Piala Dunia FIFA,” tulis akun @centregoals.
“Dia adalah satu-satunya yang ditahan oleh pihak berwenang untuk diinterogasi.”
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun