Aymen Hussein Jalani Pemeriksaan 7 Jam di AS, Total 19 Jam Perjalanan Tanpa Istirahat

Aymen Hussein, penyerang Timnas Irak. (Instagram/Iraqnt_en)
JawaPos.com - Persiapan Timnas Irak menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Salah satu pemain andalannya, Aymen Hussein, harus menjalani pemeriksaan ketat saat tiba di Amerika Serikat sebelum bergabung dengan skuad nasional.
Penyerang berusia 30 tahun tersebut dikabarkan menghabiskan waktu sekitar tujuh jam dalam proses pemeriksaan imigrasi dan keamanan setibanya di Negeri Paman Sam.
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Jika ditotal dengan durasi penerbangan yang mencapai sekitar 12 jam, Aymen menghabiskan hampir 19 jam perjalanan tanpa waktu istirahat yang ideal.
Situasi tersebut tentu menjadi perhatian mengingat Irak tengah memasuki fase penting menjelang bergulirnya putaran final Piala Dunia 2026.
Kondisi fisik pemain menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam persiapan tim menghadapi turnamen terbesar sepak bola dunia itu.
Aymen Hussein sendiri merupakan salah satu sosok paling penting di lini depan Irak dalam beberapa tahun terakhir. Penyerang yang kini membela klub Al-Karma tersebut dikenal sebagai ujung tombak utama tim nasional berkat kemampuan mencetak gol dan keunggulannya dalam duel udara.
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Sepanjang karier internasionalnya, Aymen telah mengoleksi lebih dari 90 penampilan bersama Timnas Irak. Catatan golnya juga cukup impresif, menjadikannya salah satu pencetak gol tersubur dalam sejarah sepak bola Irak modern.
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