Gagal Jebol Gawang Irak, Borja Iglesias Optimis Bakal Cetak Gol Pertamanya untuk Timnas Spanyol

Borja Iglesias saat laga timnas Spanyol lawan Irak. (Dok. IG/sefutbol)
JawaPos.com - Borja Iglesias masih belum bisa mencetak gol perdananya setelah tim nasional Spanyol ditahan imbang Irak. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Estadio Riazor, Jumat (5/6).
Mengalami paceklik gol, sudah pernah dialami oleh Borja Iglesias selama dirinya menjadi pesepakbola. Untuk di timnas Spanyol, dia masih merasa optimis bisa mencetak gol perdananya sejak debut pada 2022.
"Memang begitulah keadaannya, ini bukan situasi baru yang saya alami sekarang. Ini sesuatu yang pernah terjadi pada saya sebelumnya, dan saya tidak merasa ini sesuatu yang istimewa. Saya menghadapinya dengan optimisme; saya yakin gol akan datang ketika memang sudah waktunya,” kata Borja Iglesias yang dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (5/6).
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Penyerang 33 tahun itu tidak mementingkan data statistik dalam permainannya. Borja merasa membantu aliran bola dan melakukan pressing juga menjadi bagian penting dalam sepak bola selain mencetak gol.
"Terkadang, bagi seorang striker, statistik adalah hal yang paling penting bagi dunia luar, tetapi dari dalam, saya selalu berusaha untuk mengatur diri saya dengan tim untuk ikut menekan, mengoper bola ketika kami membutuhkan seseorang untuk melakukannya, atau mencoba menciptakan peluang mencetak gol untuk rekan setim lainnya dan berada di posisi mencetak gol," imbuh Borja Iglesias.
Mengenai pertandingan lawan Irak, Borja merasa timnas Spanyol pantas untuk memenangkan laga tersebut. Meskipun demikian, laga tersebut sangat penting sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026.
"Jelas kami ingin memenangkan pertandingan dan kami pantas mendapatkannya, meskipun itu bukan hari terbaik kami. Ini membantu kami terus berkembang dan tiba di Piala Dunia dalam kondisi terbaik," pungkas Borja Iglesias.
Peru menjadi laga persiapan terakhir bagi tim asuhan Luis De La Fuente yang digelar pada 9 Juni. Setelah itu, timnas Spanyol menghadapi Tanjung Verde di laga perdana Piala Dunia 2026 pada 15 Juni.
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