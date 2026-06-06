Bukan Jagokan Belanda, Irfan Bachdim Dukung Jepang di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Mantan pemain timnas Indonesia Irfan Bachdim mendukung timnas Jepang dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko karena tertarik pada perjalanan mereka sejauh ini dan memiliki koneksi dengan negeri Sakura setelah tiga tahun bersama Ventforet Kofu dan Consadole Sapporo di Liga Jepang.

“Jepang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Mungkin dulu tidak terlalu bagus, tapi melihat bagaimana mereka menciptakan struktur di dalam Jepang dan mengakui sepak bola usia muda, dan sekarang punya pemain di seluruh dunia yang bermain luar biasa. Jadi di Piala Dunia ini saya dukung Jepang,” kata pemain berdarah Belanda tersebut dalam talk show acara pembukaan toko adidas Home of Football di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, Jumat.

Jepang memainkan Piala Dunia kedelapannya sejak debut pada 1998. Mereka bergabung dalam Grup F bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia.

Prestasi terbaik mereka adalah menembus 16 besar.

Irfan yakin tahun ini Wataru Endo dan kawan-kawan bakal melaju lebih jauh dari sekadar 16 besar.

“Semua orang tahu saya lahir dan besar di Belanda, mereka di grup yang sama, tapi sejujurnya saya rasa Jepang bisa jadi juara grup dan melangkah sangat jauh,” kata Irfan yang 40 kali membela timnas dan mencetak 11 gol.

Dalam kesempatan yang sama, pemain Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan menjagokan Argentina yang diperkuat Lionel Messi, bintang sepak bola yang akan memainkan Piala Dunia keenamnya sejak debut pada 2006.

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Juara bertahan ini bergabung dalam Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania.