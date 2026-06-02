Profil Stadion Piala Dunia 2026: Kansas City Stadium, Siap Pecahkan Rekor Kebisingan di Panggung Dunia

JawaPos.com — Kansas City Stadium atau GEHA Field at Arrowhead Stadium akan menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026 dengan enam pertandingan yang digelar di stadion berkapasitas 67.513 penonton. Stadion legendaris di Kansas City, Amerika Serikat, ini dikenal sebagai arena olahraga luar ruangan paling bising di dunia dan berpotensi menghadirkan atmosfer luar biasa bagi pemain maupun suporter.
Kansas City Stadium menawarkan kombinasi sejarah panjang, atmosfer unik, dan budaya sepak bola yang kuat. Stadion ini menjadi salah satu venue paling berkarakter di antara stadion-stadion modern yang akan digunakan dalam Piala Dunia 2026.
Berdiri sejak 1972, stadion yang lebih dikenal sebagai Arrowhead Stadium ini merupakan kandang tim NFL Kansas City Chiefs. Meski sudah berusia lebih dari lima dekade, stadion tersebut tetap relevan setelah menjalani renovasi besar senilai USD 375 juta yang rampung pada 2010.
Sebagai stadion terbuka dengan rumput alami permanen, Kansas City Stadium memberikan pengalaman sepak bola yang lebih tradisional dibanding sejumlah stadion lain yang menggunakan atap tertutup atau lapangan rumput sementara.
FIFA mencatat kapasitas stadion mencapai 67.513 penonton selama Piala Dunia 2026. Lokasinya berada di kawasan Midwest Amerika Serikat yang kerap dianggap kurang glamor dibanding New York, Los Angeles, atau Miami.
Namun, kota ini justru memiliki reputasi kuat sebagai salah satu pusat perkembangan sepak bola di Amerika.
Kansas City Stadium terkenal karena desain akustiknya yang sengaja dibuat untuk memperkuat suara penonton. Struktur stadion dirancang agar kebisingan dapat dipantulkan dan diarahkan kembali ke lapangan.
Hasilnya, atmosfer yang tercipta saat pertandingan berlangsung menjadi sangat intimidatif bagi tim lawan. Keunggulan tersebut menjadikan stadion ini sebagai salah satu venue olahraga paling ikonik di Amerika Serikat.
Pada 2014, pendukung Kansas City Chiefs mencatatkan sejarah dengan menghasilkan suara sebesar 142,4 desibel. Angka itu setara dengan suara yang terdengar ketika seseorang berdiri sekitar 30 meter dari mesin jet yang sedang beroperasi.
Rekor tersebut diakui oleh Guinness World Records sebagai tingkat kebisingan tertinggi yang pernah tercatat di stadion olahraga luar ruangan. Guinness juga menetapkan Kansas City Stadium sebagai stadion olahraga outdoor paling bising di dunia.
Dalam pertandingan Kansas City Chiefs melawan New England Patriots pada 2014, tingkat kebisingan bahkan tercatat mencapai 142,2 desibel. Angka tersebut menjadi simbol fanatisme luar biasa para pendukung Chiefs yang dikenal sangat loyal.
Kansas City Stadium merupakan stadion tertua ketiga yang masih digunakan oleh tim NFL hingga saat ini. Usianya yang panjang membuat venue ini memiliki nilai historis yang sulit ditandingi banyak stadion modern.
Selama puluhan tahun, stadion ini menjadi saksi berbagai momen penting dalam sejarah olahraga Amerika. Kansas City Chiefs juga berkembang menjadi salah satu tim paling sukses dalam era modern NFL.
