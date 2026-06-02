Profil Stadion Piala Dunia 2026: Houston Stadium, Stadion Canggih yang Siap Taklukkan Panas Ekstrem Texas

JawaPos.com — Houston Stadium (NRG Stadium) menjadi salah satu venue utama Piala Dunia 2026 dengan jatah tujuh pertandingan dan kapasitas 68.311 penonton. Stadion yang berada di Houston, Amerika Serikat, ini mengandalkan atap buka-tutup serta sistem pengendali suhu untuk mengatasi cuaca panas dan lembap yang diperkirakan mencapai 33 derajat Celsius selama turnamen berlangsung.
Houston Stadium merupakan salah satu stadion paling modern yang digunakan pada Piala Dunia 2026. FIFA menunjuk venue ini untuk menggelar tujuh pertandingan berkat fasilitas kelas dunia dan pengalaman panjang dalam menggelar ajang olahraga internasional.
Stadion yang dikenal sebagai NRG Stadium ini resmi dibuka pada 2002 dengan biaya pembangunan mencapai USD 352 juta.
Saat diresmikan, Houston Stadium menjadi stadion NFL pertama yang memiliki atap buka-tutup atau retractable roof, sebuah inovasi yang sangat membantu menghadapi kondisi cuaca ekstrem di Texas.
Kehadiran sistem pendingin udara dan pengatur iklim menjadi nilai tambah penting. Fasilitas tersebut memungkinkan pemain maupun penonton tetap nyaman meski suhu luar rata-rata mencapai 33 derajat Celsius pada Juni hingga Juli, periode pelaksanaan Piala Dunia 2026.
Dengan kapasitas 68.311 kursi menurut data FIFA, Houston Stadium menjadi salah satu stadion terbesar dalam turnamen. Stadion ini juga merupakan markas tim NFL Houston Texans yang rutin menggelar pertandingan dengan jumlah penonton sangat besar setiap musim.
Meski awalnya menggunakan lapangan rumput alami, Houston Stadium beralih ke rumput sintetis pada 2015. Karena FIFA mewajibkan penggunaan rumput alami untuk pertandingan Piala Dunia, pengelola stadion akan memasang lapangan rumput sementara khusus menjelang turnamen.
Pemasangan rumput tersebut baru bisa dilakukan setelah berakhirnya acara tahunan Houston Livestock Show and Rodeo yang berlangsung setiap Maret. Acara rodeo dan pameran peternakan terbesar di dunia itu menarik sekitar 2,7 juta pengunjung sepanjang 2025.
Proses pergantian lapangan menjadi perhatian tersendiri karena harus memenuhi standar ketat FIFA. Namun Houston Stadium sudah memiliki pengalaman dalam menyiapkan lapangan sepak bola internasional sehingga proses adaptasi diperkirakan berjalan lancar.
Keberhasilan stadion ini menggelar berbagai laga sepak bola sebelumnya menjadi modal penting. Pengelola juga memiliki waktu yang cukup untuk memastikan kualitas lapangan berada dalam kondisi terbaik saat turnamen dimulai.
Houston Stadium bukan wajah baru bagi dunia sepak bola. Stadion ini telah berkali-kali menjadi tuan rumah pertandingan internasional bergengsi yang melibatkan tim nasional maupun klub elite.
Pada 2025, stadion ini menjadi lokasi final Gold Cup yang mempertemukan Amerika Serikat melawan Meksiko. Dalam laga tersebut, Meksiko berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan rival abadinya.
Sebelumnya, Houston Stadium juga dipercaya menggelar pertandingan Copa America pada edisi 2016 dan 2024. Stadion ini bahkan menjadi venue tiga pertandingan dalam Copa America Centenario 2016 yang memperingati 100 tahun turnamen tertua di dunia tersebut.
