Prediksi Line-up Inggris vs Selandia Baru: Tuchel Andalkan Bellingham dan Kane Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris akan menjalani laga persahabatan penting melawan Selandia Baru di Florida pada Minggu (7/6). Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi Thomas Tuchel untuk mematangkan tim sebelum memulai petualangan di Piala Dunia 2026.
Meski hanya berstatus laga uji coba, duel ini tetap memiliki arti besar. Tuchel membutuhkan respons positif dari skuadnya setelah hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 1-0 dari Jepang pada bulan Maret.
Namun, Inggris tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain Arsenal dipastikan absen karena masih diberikan waktu tambahan untuk beristirahat setelah menjalani akhir musim yang padat.
Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke, dan Eberechi Eze belum akan tersedia untuk pertandingan ini.
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Keempat pemain tersebut masih menjalani masa pemulihan setelah tampil di final Liga Champions dan baru dijadwalkan bergabung dengan skuad Inggris dalam beberapa hari ke depan.
Absennya Saka dan Madueke menjadi tantangan tersendiri bagi Tuchel karena keduanya merupakan opsi utama di sektor sayap kanan.
Situasi tersebut membuka peluang besar bagi Morgan Rogers untuk mengisi posisi tersebut sejak menit pertama.
Dengan Rogers beroperasi di sisi kanan, Jude Bellingham diprediksi akan menempati posisi nomor 10 di belakang Harry Kane.
Gelandang Real Madrid itu diharapkan menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini depan, sekaligus menjadi sumber kreativitas serangan Inggris.
Sementara itu, Marcus Rashford berpeluang mengisi sisi kiri penyerangan. Pemain yang pernah membela Barcelona tersebut diperkirakan lebih diunggulkan dibanding Anthony Gordon untuk laga ini.
Kehadiran Kane sebagai ujung tombak tentu tetap menjadi andalan utama The Three Lions dalam membongkar pertahanan Selandia Baru.
Di lini tengah, Thomas Tuchel kemungkinan kembali mempercayakan peran ganda kepada Elliot Anderson dan Kobbie Mainoo.
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