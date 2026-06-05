Timnas Norwegia Tampil dengan Kostum Viking untuk Foto Resmi Piala Dunia 2026, Ini Maknanya!

Timnas Norwegia bergaya dengan busana Viking. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Norwegia sukses menarik perhatian pecinta sepak bola dunia melalui sesi foto resmi menjelang Piala Dunia 2026.
Berbeda dari konsep yang biasanya menampilkan jas formal atau seragam latihan, skuad Norwegia memilih mengangkat identitas budaya negaranya dengan mengenakan pakaian bertema Viking.
Foto-foto tersebut bukan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), melainkan benar-benar diproduksi secara profesional dengan konsep yang matang. Para pemain tampil menggunakan kostum khas bangsa Viking lengkap dengan atribut tradisional yang identik dengan sejarah Norwegia.
Latar yang digunakan juga mendukung tema tersebut. Pegunungan, kapal panjang atau longship, serta berbagai perlengkapan khas Viking menjadi bagian dari set pemotretan.
Konsep ini dirancang untuk menggambarkan perjalanan dan semangat petualangan yang akan dibawa Norwegia menuju Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Utara.
Pemilihan tema Viking bukan tanpa alasan. Bangsa Viking merupakan bagian penting dari sejarah Norwegia dan dikenal sebagai pelaut ulung yang menjelajahi berbagai wilayah dunia pada masanya.
Salah satu catatan sejarah yang sering dibahas adalah kedatangan penjelajah Viking ke kawasan Amerika Utara sekitar seribu tahun lalu.
Baca Juga:Piala Dunia 2026 Punya Aturan Baru: FIFA Pusatkan Upacara Lagu Kebangsaan di Lingkaran Tengah Lapangan
Fakta tersebut membuat banyak sejarawan meyakini bahwa bangsa Viking telah mencapai benua Amerika jauh sebelum pelayaran yang dilakukan Christopher Columbus pada akhir abad ke-15. Jejak keberadaan mereka bahkan ditemukan di wilayah yang kini menjadi bagian dari Kanada.
Melalui konsep foto ini, Federasi Sepak Bola Norwegia tampaknya ingin menghubungkan sejarah masa lalu dengan perjalanan modern tim nasional mereka.
Jika para leluhur Viking dahulu menyeberangi Samudra Atlantik untuk menjelajahi dunia baru, kini para pemain Norwegia akan melakukan perjalanan serupa untuk bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan