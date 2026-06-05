Timnas Norwegia Tampil dengan Kostum Viking untuk Foto Resmi Piala Dunia 2026, Ini Maknanya!

JawaPos.com - Timnas Norwegia sukses menarik perhatian pecinta sepak bola dunia melalui sesi foto resmi menjelang Piala Dunia 2026.

Berbeda dari konsep yang biasanya menampilkan jas formal atau seragam latihan, skuad Norwegia memilih mengangkat identitas budaya negaranya dengan mengenakan pakaian bertema Viking.

Foto-foto tersebut bukan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), melainkan benar-benar diproduksi secara profesional dengan konsep yang matang. Para pemain tampil menggunakan kostum khas bangsa Viking lengkap dengan atribut tradisional yang identik dengan sejarah Norwegia.

Latar yang digunakan juga mendukung tema tersebut. Pegunungan, kapal panjang atau longship, serta berbagai perlengkapan khas Viking menjadi bagian dari set pemotretan.

Konsep ini dirancang untuk menggambarkan perjalanan dan semangat petualangan yang akan dibawa Norwegia menuju Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Utara.

Pemilihan tema Viking bukan tanpa alasan. Bangsa Viking merupakan bagian penting dari sejarah Norwegia dan dikenal sebagai pelaut ulung yang menjelajahi berbagai wilayah dunia pada masanya.

Salah satu catatan sejarah yang sering dibahas adalah kedatangan penjelajah Viking ke kawasan Amerika Utara sekitar seribu tahun lalu.

Fakta tersebut membuat banyak sejarawan meyakini bahwa bangsa Viking telah mencapai benua Amerika jauh sebelum pelayaran yang dilakukan Christopher Columbus pada akhir abad ke-15. Jejak keberadaan mereka bahkan ditemukan di wilayah yang kini menjadi bagian dari Kanada.

Melalui konsep foto ini, Federasi Sepak Bola Norwegia tampaknya ingin menghubungkan sejarah masa lalu dengan perjalanan modern tim nasional mereka.