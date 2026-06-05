Fakta Unik Curacao di Piala Dunia 2026: Hanya Satu Pemain yang Lahir di Negara Sendiri

JawaPos.com - Mayoritas pemain Timnas Curacao yang akan tampil di Piala Dunia 2026 ternyata tidak lahir di negara tersebut.

Dari seluruh pemain yang dipanggil memperkuat tim nasional, hanya satu nama yang benar-benar lahir di Pulau Curacao, yakni gelandang serang Sheffield United, Tahith Chong.

Pemain berusia 26 tahun itu lahir di Willemstad, ibu kota Curacao, pada 4 Desember 1999. Chong menjadi satu-satunya pemain dalam skuad yang memiliki tempat lahir langsung di wilayah Karibia tersebut, sementara sebagian besar rekan setimnya lahir dan tumbuh di Belanda.

Fenomena ini bukanlah hal yang mengejutkan. Curacao merupakan negara kecil yang berada di kawasan Karibia dan termasuk bagian dari Kerajaan Belanda.

Dengan jumlah penduduk yang bahkan belum mencapai 200 ribu jiwa, Curacao memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pemain sepak bola profesional dalam jumlah besar.

Kedekatan sejarah dan hubungan politik dengan Belanda membuat banyak warga keturunan Curacao menetap di Eropa.

Dari sana lahirlah generasi pesepak bola yang memiliki hak membela Timnas Curacao melalui garis keturunan keluarga meski mereka lahir di Belanda.

Tahith Chong sendiri memiliki perjalanan karier yang cukup menarik. Ia sempat menimba ilmu di akademi Feyenoord sebelum bergabung dengan akademi Manchester United pada usia 16 tahun. Namanya mulai dikenal publik ketika menjadi salah satu talenta muda menjanjikan milik klub raksasa Inggris tersebut.