Piala Dunia 2026 Punya Aturan Baru: FIFA Pusatkan Upacara Lagu Kebangsaan di Lingkaran Tengah Lapangan

JawaPos.com - FIFA kembali menyiapkan inovasi baru menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kali ini, perubahan menyasar prosesi menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan dimulai.

Dalam format baru yang tengah dipersiapkan, seluruh pemain dari kedua tim, termasuk pemain cadangan, akan berkumpul di area lingkaran tengah lapangan saat lagu kebangsaan masing-masing negara diperdengarkan.

Total sebanyak 46 pemain dari dua tim akan berjejer menghadap bendera raksasa negaranya yang dibentangkan di tengah lapangan.

Selama ini, para pemain biasanya berdiri berjajar di dekat garis samping lapangan atau di depan tribun utama ketika lagu kebangsaan dimainkan.

Namun FIFA menilai momen tersebut masih bisa dibuat lebih berkesan dan mampu menghadirkan suasana yang lebih emosional bagi pemain maupun penonton.

Perubahan ini disebut sebagai bagian dari upaya FIFA untuk meningkatkan pengalaman pertandingan, baik bagi suporter yang hadir langsung di stadion maupun penonton yang menyaksikan melalui siaran televisi.

Dengan seluruh pemain berada di pusat lapangan, fokus perhatian diharapkan tertuju pada simbol kebangsaan yang sedang dihormati.

Selain menciptakan tampilan visual yang lebih menarik, FIFA juga ingin menegaskan bahwa setiap pemain yang tampil di Piala Dunia tidak hanya mewakili klub atau karier profesionalnya, tetapi juga membawa nama negara di panggung sepak bola terbesar dunia.