Alasan FIFA Pilih Rodri sebagai Peraih Golden Ball Piala Dunia 2026 Walau Tanpa Cetak Gol dan Assist

JawaPos.com – Rodri Hernández terpilih sebagai peraih Bola Emas Piala Dunia FIFA 2026 meskipun tidak mencetak gol maupun memberikan assist sepanjang turnamen.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), FIFA menilai gelandang sekaligus kapten Spanyol tersebut memiliki peran penting dalam mengantarkan timnya meraih gelar juara dunia.

Keputusan tersebut memicu perdebatan karena sejumlah pemain lain memiliki statistik individu yang lebih menonjol.

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Kontribusi Rodri dinilai terlihat melalui kemampuannya mengendalikan permainan dari lini tengah. Ia menjaga penguasaan bola, memutus serangan lawan, serta mengatur ritme permainan sehingga Spanyol mampu menerapkan strategi secara konsisten di setiap pertandingan.

Kepemimpinan Rodri sebagai kapten juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat penilaiannya sebagai pemain terbaik turnamen.

Sepanjang Piala Dunia 2026, Rodri mencatatkan sekitar 650 operan dengan tingkat akurasi mencapai hampir 93 persen.

Rodri juga diketahui menjadi pemain dengan jumlah operan sukses terbanyak di sepertiga akhir lapangan lawan, menunjukkan besarnya pengaruh terhadap permainan kolektif Spanyol. Meski tidak berkontribusi melalui gol atau assist, perannya dinilai sangat menentukan keberhasilan tim.

Di sisi lain, Lionel Messi tampil lebih menonjol dalam aspek penyerangan dengan delapan gol dan empat assist hingga membawa Argentina mencapai final.

Namun, FIFA mempertimbangkan berbagai aspek selain statistik ofensif, termasuk konsistensi, kepemimpinan, dan dampak terhadap permainan tim secara keseluruhan.