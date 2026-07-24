Persib Bandung Bebas dari FIFA Registration Ban, Tujuh Pemain Baru Bisa Didaftarkan

Persib Bandung resmi terbebas dari FIFA Registration Ban. Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan lima pemain baru kini bisa didaftarkan. (Dok Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan telah terbebas dari sanksi FIFA Registration Ban setelah menyelesaikan seluruh kewajiban yang menjadi dasar pemberian sanksi tersebut. Dengan dicabutnya hukuman tersebut, Pangeran Biru kini kembali dapat mendaftarkan pemain baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan pencabutan sanksi menjadi bukti komitmen klub dalam menjalankan tata kelola yang profesional, bertanggung jawab, dan patuh terhadap seluruh regulasi sepak bola.
Adhitia mengaku lega karena proses penyelesaian sanksi telah rampung melalui mekanisme yang berlaku.
"Alhamdulillah, kami dapat memastikan bahwa FIFA Registration Ban terhadap Persib telah resmi dicabut setelah seluruh kewajiban yang menjadi dasar sanksi tersebut kami penuhi. Sejak awal, kami berkomitmen menyelesaikan seluruh proses melalui mekanisme yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalisme klub," kata Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian penting dari tata kelola klub profesional. Karena itu, setiap persoalan administratif harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu operasional klub.
"Bagi kami, kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola klub. Karena itu, apabila Persib menghadapi sanksi atau konsekuensi administratif dalam bentuk apa pun, manajemen tidak akan tinggal diam. Menjadi prioritas kami untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai mekanisme yang berlaku agar aktivitas klub dapat kembali berjalan secara optimal," ujarnya.
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Pencabutan FIFA Registration Ban menjadi momentum bagi Persib untuk kembali fokus mempersiapkan tim menghadapi musim kompetisi 2026/2027.
Menurut Adhitia, manajemen memastikan seluruh aspek teknis maupun administratif berjalan optimal agar persiapan tim tidak lagi terganggu.
"Pencabutan FIFA Registration Ban menjadi momentum positif bagi Persib untuk kembali memusatkan perhatian sepenuhnya pada persiapan tim menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Seluruh aspek, baik teknis maupun administratif, terus kami pastikan berjalan dengan baik agar tim dapat melakukan persiapan secara optimal," tuturnya.
Dicabutnya sanksi FIFA juga memastikan Persib dapat mendaftarkan seluruh pemain anyar yang direkrut pada bursa transfer musim ini.
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