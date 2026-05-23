Prediksi Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026: Misi Les Fennecs Mengulang Memori 2014

Timnas Aljazair. (instagram @lesverts.faf)
JawaPos.com - Timnas Aljazair akhirnya kembali ke panggung dunia untuk pertama kalinya sejak 2014. Tim berjulukkan Les Fennecs itu akan bersaing sengit dengan juara bertahan Argentina, Austria, dan Yordania di Grup J Piala Dunia 2026.
Penantian panjang rakyat Aljazair selama 12 tahun akhirnya tuntas. Di bawah kendali Vladimir Petkovic, skuad Les Fennecs akhirnya berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif di babak kualifikasi.
Aljazair mengunci tiket Piala Dunia 2026 setelah keluar sebagai juara Grup G kualifikasi zona Afrika. Di fase itu, Riyad Mahrez dkk. bersaing dengan Guinea, Uganda, Mozambik, Botswana, dan Somalia.
Les Fennecs menjuarai grup dengan raihan 25 poin. Selama kampanye tersebut, Aljazair tampil dominan dengan meraih delapan kemenangan satu imbang, dan hanya satu kekalahan dari 10 pertandingan Grup G. Catatan tersebut mencerminkan konsistensi yang menjadi kekuatan utama tim.
Bicara kesuksesan Aljazair, tentu tak luput dari tangan dingin pelatih Vladimir Petkovic. Dengan segudang pengalamannyan, pelatih berpaspor Swiss itu menyulap skuad Les Fennecs menjadi unit kolektif yang dinamis.
Petkovic sebelumnya pernah menjadi pelatih Swiss 2014 hingga 2021. Figur 62 tahun itu pun sukses membawa skuad Nati -julukan Timnas Swiss- ke babak 16 besar Piala Dunia 2014 dan 2018, serta perempat final Euro 2020.
Selain itu, Petkovic memiliki pengalaman melatih klub seperti Lazio, FC Sion, hingga Young Boys. Dia pun sukses mengantarkan Lazio merebut gelar juara Coppa Italia pada musim 2013.
Kini, Petkovic sukses menjadi obat penawar mujarab bagi Aljazair setelah masa transisi pasca era Djamel Belmadi. Pelatih berpaspor Swiss itu sukses membawa Les Fennecs lolos Piala Dunia 2026 setelah absen 12 tahun lamanya. Maka itu, menarik untuk dinantikan sejauh mana dia sukses membawa timnya pada edisi kali ini.
Jika berbicara soal Aljazair, sorotan tertuju pada kapten Riyad Mahrez. Pemain berusia 35 tahun itu menjadi figur penting dalam skuad Les Fennecs, dengan segudang pengalamannya di level klub dan internasional.
