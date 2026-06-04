Persiapan Jepang untuk Piala Dunia 2026 Terganggu! Terpaksa Ganti Tempat Latihan Karena Lapangan Tidak Layak

Tempat latihan Jepang untuk persiapan Piala Dunia 2026 di Monterrey tidak layak. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim nasional Jepang mengambil langkah cepat dalam menjaga kualitas persiapan mereka menjelang ajang Piala Dunia 2026. Mereka pindah lokasi latihan ke Monterrey, Meksiko.
Keputusan tersebut diambil setelah kondisi lapangan yang sebelumnya digunakan dinilai tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh tim berjuluk Samurai Blue tersebut.
Sebelumnya, Jepang menjalani sesi latihan di pusat latihan milik UANL Tigres. Namun, sejumlah laporan menyebutkan bahwa kondisi lapangan di lokasi tersebut menjadi sumber ketidakpuasan tim.
Permukaan lapangan dianggap kurang ideal untuk menunjang latihan intensitas tinggi yang dibutuhkan para pemain.
Situasi ini sempat memunculkan kabar bahwa Jepang mempertimbangkan untuk meninggalkan Kota Monterrey dan mencari lokasi alternatif yang lebih sesuai untuk melanjutkan persiapan mereka.
Meski demikian, langkah tersebut akhirnya tidak perlu dilakukan setelah mendapat solusi dari pihak lokal.
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Klub sepak bola Monterrey kemudian mengambil inisiatif dengan membuka fasilitas latihan mereka, El Barrial, untuk digunakan oleh tim nasional Jepang.
Fasilitas tersebut dikenal sebagai salah satu pusat latihan terbaik yang dimiliki klub peserta Liga MX tersebut.
Mulai sesi latihan berikutnya, Jepang dijadwalkan menggunakan El Barrial sebagai markas latihan sementara.
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