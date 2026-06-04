Bernardo Silva Putuskan Nasib Setelah Piala Dunia 2026, Barcelona dan Atletico Madrid Harus Sabar Menunggu!

Bernardo Silva putuskan nasib setelah bela timnas Portugal di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/Portugal)
JawaPos.com - Barcelona dan Atletico Madrid harus bersabar untuk menunggu keputusan Bernardo Silva. Pasalnya, pemain yang sedang jadi incaran kedua tim besar asal Spanyol tersebut sedang ingin fokus bersama tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026.
Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barcelona dan Atletico Madrid sudah mengirimkan proposal kepada Bernardo Silva. Namun, sang agen menegaskan bahwa pemainnya itu akan memutuskan setelah membela timnas Portugal di Piala Dunia 2026.
"Bernardo Silva memutuskan untuk memilih klub selanjutnya hanya SETELAH PIALA DUNIA, agennya mengkonfirmasi," tulis Fabrizio Romano di Instagram.
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"Barcelona dan Atlético Madrid telah mengirimkan proposal resmi, tetapi keputusan akhir akan diambil setelah Piala Dunia dan bukan bulan ini. Bernardo ingin menandatangani kontrak sebelum Piala Dunia, tetapi belum ada kepastian sekarang dan berencana untuk fokus pada Portugal terlebih dahulu, kemudian memutuskan di kemudian hari," tutup jurnalis asal Italia tersebut.
Pemain berusia 31 tahun itu, merupakan gelandang serba bisa yang pernah dimiliki Manchester City. Melansir Fotmob, Bernardo Silva bisa bermain di sebagai gelandang serang, tengah, bertahan, hingga sayap kanan yang menjadi daya tarik Barcelona dan Atletico Madrid untuk merekrutnya.
Kemampuannya dalam mengancam pertahanan lawan sangat baik. Melansir laman Premier League, Bernardo Silva punya 13 tendangan dari dalam kotak penalti, meski hanya mencetak dua gol di Liga Inggris musim ini.
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Barcelona dan Atletico Madrid memang terlihat sangat membutuhkan sosok kreatif dan berpengalaman seperti Bernardo Silva di skuadnya. Bagi Barcelona, eks pemain AS Monaco tersebut akan menambah kreativitas lini tengah bersama Dani Olmo dan Fermin Lopez.
Sementara Atletico Madrid ingin pemain kreatif di lini tengahnya. Ada kemungkinan, Bernardo Silva mengisi kekosongan yang ditinggalkan Antoine Griezmann.
Jadwal padat memang masih dihadapi Bernardo Silva di timnas Portugal. Mereka akan menghadapi laga persahabatan melawan Chili dan Nigeria. Setelah itu, melawan RD Kongo di laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 18 Juni.
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