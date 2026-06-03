Iran Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026, Amir Ghalenoei Andalkan Taremi dan Jahanbakhsh

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Iran di ajang Piala Dunia 2026.

Skuad pilihan pelatih Amir Ghalenoei tersebut akan membawa perpaduan pemain berpengalaman dan sejumlah wajah muda yang tampil menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir.

Nama penyerang senior Mehdi Taremi dari Olympiacos masih menjadi andalan utama di lini depan. Striker berusia 33 tahun itu diharapkan menjadi tumpuan gol Iran dalam upaya mereka melangkah sejauh mungkin di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Di posisi penjaga gawang, Iran mempercayakan sektor ini kepada Alireza Beiranvand dari Tractor, Payam Niazmand dari Persepolis, dan Hossein Hosseini dari Sepahan. Ketiganya memiliki pengalaman panjang di level domestik maupun internasional.

Lini pertahanan diperkuat sejumlah pemain senior seperti Ehsan Hajsafi dari Sepahan, Shojae Khalilzadeh dari Tractor, Milad Mohammadi dari Persepolis, Hossein Kanaanizadegan dari Persepolis, serta Ramin Rezaeian dari Foolad.

Sementara itu, nama-nama yang lebih muda seperti Aria Yousefi dari Sepahan dan Danial Eiri dari Malavan juga mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung dunia.

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Pada sektor tengah, Iran masih mengandalkan pengalaman Saeid Ezatolahi dari Shabab Al-Ahli, Alireza Jahanbakhsh dari Dender, Saman Ghoddos dari Kalba, Rouzbeh Cheshmi dari Esteghlal, dan Mahdi Torabi dari Tractor.

Kehadiran Mohammad Mohebi dari Rostov serta Mohammad Ghorbani dari Al-Wahda diharapkan dapat menambah kreativitas dan keseimbangan permainan.