Timnas Iran Resmi Berkandang di Meksiko Selama Piala Dunia 2026, Ini Alasan Utamanya

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) resmi mengumumkan perubahan lokasi markas latihan Timnas Iran untuk ajang Piala Dunia 2026.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden FFIRI, Mehdi Taj, yang menyebut FIFA telah menyetujui perpindahan base camp Iran dari Tucson, Arizona, Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko.

Langkah ini diambil setelah muncul berbagai pertimbangan terkait keamanan serta kepastian visa bagi skuad dan ofisial Iran selama turnamen berlangsung.

Sebelumnya, Iran memang dijadwalkan bermarkas di Tucson yang berada tidak terlalu jauh dari beberapa lokasi pertandingan mereka di fase grup.

Namun situasi politik dan administrasi yang dinilai belum sepenuhnya stabil membuat federasi akhirnya memilih opsi yang dianggap lebih aman dan nyaman bagi tim.

Dengan perpindahan tersebut, Timnas Iran akan menetap di Tijuana selama turnamen dan hanya terbang ke Amerika Serikat saat menjalani pertandingan resmi.

Setelah laga selesai, skuad berjuluk Team Melli itu dikabarkan langsung kembali ke Meksiko untuk melanjutkan persiapan pertandingan berikutnya.

Strategi ini dinilai dapat meminimalisir kendala perjalanan sekaligus mengurangi potensi persoalan administrasi selama berada di wilayah Amerika Serikat.