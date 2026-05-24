Kenapa Timnas Iran Pindah Kamp Pelatihan dari Arizona Menuju Tijuana Jelang Piala Dunia 2026

Timnas Iran akan memindahkan markas pelatihan mereka dari Arizona, AS, menuju Tijuana, Meksiko. (givemesport)
JawaPos.com - Salah satu alur cerita paling sensitif secara politik di Piala Dunia 2026 telah mengalami perkembangan baru. Iran, sebuah tim nasional yang berkompetisi di turnamen musim panas ini, telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan memindahkan markas sepenuhnya dari Amerika Serikat dengan alasan kekhawatiran keamanan dan kompleksitas iklim geopolitik saat ini.
Iran memang memiliki salah satu hubungan paling rumit dengan Amerika Serikat dibandingkan negara mana pun di dunia, dan prospek tim nasional mereka menghabiskan waktu yang lama di tanah Amerika telah menjadi sumber kekhawatiran yang semakin meningkat selama beberapa waktu.
Federasi Sepak Bola Iran telah mengkonfirmasi bahwa tim nasional akan memindahkan markas Piala Dunia mereka dari Tucson, Arizona, ke Tijuana, Meksiko, setelah mendapat persetujuan dari FIFA.
Kedua negara belum memiliki hubungan diplomatik formal sejak 1980, dan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menambah masalah lebih lanjut pada hubungan yang sudah tegang. Karena itu, keputusan mencari basis alternatif tidak dapat dihindari.
Iran memang berupaya memindahkan pertandingan mereka sepenuhnya dari Amerika, tetapi ditolak Presiden FIFA Gianni Infantino, yang bersikeras bahwa "pertandingan akan dimainkan di tempat yang seharusnya".
Sementara Tijuana terletak tepat di perbatasan AS, yang memiliki bobot simbolis tersendiri mengingat situasinya. Kedekatan ini berarti para pemain Iran akan dapat melakukan perjalanan melintasi perbatasan untuk memenuhi komitmen pertandingan mereka di Amerika Serikat tanpa komplikasi basis Amerika yang lebih permanen.
Mehdi Taj, presiden Federasi Sepak Bola Iran, mengkonfirmasi langkah tersebut dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (23/5):
"Untungnya, setelah permintaan yang kami ajukan dan pertemuan yang kami adakan dengan pejabat FIFA dan Piala Dunia di Istanbul, serta pertemuan webinar yang kami adakan kemarin di Teheran dengan Sekretaris Jenderal FIFA yang terhormat, permintaan kami untuk mengubah basis tim dari Amerika Serikat ke Meksiko telah disetujui."
FIFA belum mengeluarkan konfirmasi sendiri tentang pengaturan tersebut, dan para pejabat di Tucson menolak untuk berkomentar tentang perubahan tersebut.
