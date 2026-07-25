Enzo Maresca Terhormat Gantikan Pep Guardiola di Manchester City, Tegaskan akan Bermain dengan Gaya Sendiri

JawaPos.com - Pelatih anyar Manchester City Enzo Maresca mengaku merasa terhormat mendapat kepercayaan untuk menggantikan Pep Guardiola di kursi pelatih utama. Maresca resmi mengambil alih posisi itu pada 29 Juni setelah era kepemimpinan Guardiola yang berlangsung selama 10 tahun berakhir.

Dalam konferensi pers pada Jumat (24/7), Maresca yang sebelumnya sempat menjadi asisten Guardiola di Manchester City mengaku menyadari tantangan besar yang menantinya. Maresca pun menyinggung bagaimana klub-klub besar seperti Manchester United dan Arsenal sempat mengalami kesulitan saat menggantikan manajer legendaris mereka.

“Pertama-tama, saya ingin mengatakan ini merupakan sebuah kehormatan. Alasan klub memutuskan untuk memilih saya, bagi saya, itu merupakan sebuah kehormatan. Saya menganggap Pep sebagai pelatih terbaik di dunia dalam kurun waktu 20 hingga 25 tahun terakhir. Ini merupakan tantangan yang menyenangkan sekaligus sebuah kehormatan,” ujar Maresca dikutip dari ESPN.

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Maresca tidak menampik bahwa menggantikan pelatih yang lama menjabat di satu klub sering kali membawa kesulitan tersendiri. Maresca mencontohkan sosok Alex Ferguson di Manchester United dan Arsene Wenger di Arsenal. Meskipun demikian, pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan siap menghadapi tantangan itu.

“Jika melihat rekam jejak manajer yang telah bertahun-tahun menangani klub yang sama, biasanya mereka akan menghadapi masa-masa sulit pada akhirnya, seperti Sir Alex (Ferguson) dan Arsene (Wenger). Namun, ini juga merupakan sebuah tantangan untuk segera melakukan hal yang tepat untuk organisasi ini, para penggemar, dan semua orang,” katanya.

Maresca juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan meniru gaya pelatih siapapun dan akan melakukan tugasnya dengan gaya sendiri. “Bagi saya, penting untuk menegaskan bahwa saya di sini untuk menjalankan tugas saya dengan cara yang saya inginkan. Saya tidak datang untuk meniru siapa pun,” kata Maresca dikutip dari situs resmi klub.

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Selain itu, Maresca juga menanggapi spekulasi terkait masa depan gelandang andalan Manchester City, Rodri. Pemain berusia 30 tahun itu tengah dikaitkan dengan isu kepindahannya ke Real Madrid setelah tampil gemilang dan membantu Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua mereka.

“Di sekitar pemain besar selalu ada spekulasi. Itu hal yang normal, apalagi setelah mereka memenangkan Piala Dunia. Rodri merupakan salah satu pemain terbaik. Setiap pelatih tentu ingin memilikinya. Namun, dia akan menjalani operasi pada hari Senin, lalu dia butuh libur, dia perlu istirahat dan pemulihan, dan setelah itu dia akan kembali ke sini bersama kita,” ujar Maresca.