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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.56 WIB

Elliot Anderson Ungkap Alasan Gabung Manchester City, Tertarik Mental Juara The Citizens

Elliot Anderson mengungkap alasan bergabung dengan Manchester City. Gelandang 23 tahun itu tertarik dengan mental juara The Citizens. (Dok. Man City) - Image

Elliot Anderson mengungkap alasan bergabung dengan Manchester City. Gelandang 23 tahun itu tertarik dengan mental juara The Citizens. (Dok. Man City)

JawaPos.com - Gelandang anyar Manchester City, Elliot Anderson, mengungkapkan alasan di balik keputusannya bergabung dengan juara Premier League tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku tertarik dengan mental juara yang selama ini menjadi identitas The Citizens.

Anderson resmi menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama Manchester City atau hingga Juni 2031. Mantan gelandang Nottingham Forest itu pun mengaku tak sabar memulai petualangan barunya di Etihad Stadium.

Tak Sabar Memulai Petualangan Baru

Anderson menyambut antusias kepindahannya ke Manchester City. Ia berharap bisa segera menjalani debut bersama klub barunya.

"Saya sangat gembira. Saya tidak sabar untuk bermain untuk klub ini. Saya benar-benar menantikannya," kata Anderson, dikutip dari laman resmi Manchester City, Jumat (24/7).

Mental Juara Jadi Alasan Utama

Menurut Anderson, Manchester City merupakan salah satu klub paling dominan dalam satu dekade terakhir. Budaya juara yang dimiliki klub menjadi alasan utama dirinya menerima pinangan The Citizens.

"Saya pikir mereka adalah para pemenang. Mereka pantang menyerah, dan itulah jenis tim yang ingin saya ikuti, para juara dan tim yang memenangkan trofi. Selama 10 hingga 12 tahun terakhir mereka mendominasi, jadi itulah mengapa saya ingin bergabung," ujarnya.

Ingin Terus Berkembang Bersama City

Anderson optimistis kepindahannya ke Manchester City akan membantunya berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Meski kariernya meningkat cukup pesat, ia yakin masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.

"Perkembangan karier saya memang terjadi cukup cepat, tetapi saya selalu percaya bisa mencapai titik ini. Di sinilah saya ingin berada. Sekarang setelah berada di sini, saya akan terus berjuang dan mencoba membawa klub ini maju," ucapnya.

"Saya baru berusia 23 tahun, jadi saya masih punya banyak waktu untuk mencapai level terbaik. Saya yakin belum berada di titik maksimal dan masih banyak yang bisa saya berikan."

Siap Beri Energi untuk Manchester City

Anderson mengaku akan membawa energi, kekuatan fisik, dan kualitas permainan ke lini tengah Manchester City. Ia juga ingin membantu tim mengontrol permainan dan mendistribusikan bola kepada lini depan.

Editor: Hendra
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