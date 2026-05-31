Andika Rachmansyah
Minggu, 31 Mei 2026 | 23.59 WIB

Nilainya Jauh di Bawah Timnas Indonesia! Yordania Jadi Tim Paling Murah di Piala Dunia 2026

Timnas Yordania (Instagram @jordan.fa)

JawaPos.com - Nilai pasar skuad di ajang Piala Dunia 2026 menarik untuk dibahas. Timnas Yordania menyandang status sebagai skuad dengan nilai pasar paling ekonomis dalam ajang sepak bola bergengsi sejagat raya tersebut.

Piala Dunia 2026 yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jelang turnamen tersebut, masing-masing kontestan telah merilis skuad, tak terkecuali Yordania.

Berdasarkan data dari Transfermarkt, Yordania menempati posisi terbawah dalam daftar nilai pasar tim-tim kontestan Piala Dunia 2026. Skuad berjuluk Al Nashama itu tercatat hanya memiliki nilai sebesar 18,35 juta Euro atau sekira Rp381 miliar (dengan nilai kurs Rp20.783).

Angka tersebut menjadikan Yordania sebagai tim termurah di Piala Dunia 2026. Bahkan, masih tinggi nilai pasar Timnas Indonesia yang mencapai 34,95 juta Euro atau sekira Rp726 miliar. Tapi sayangnya, Skuad Garuda gagal lolos ke putaran final ajang bergengsi tersebut.

Pilar termahal Yordania saat ini dipegang oleh sang bintang yang merumput di Liga Prancis bersama Stade Rennais, yakni Mousa Tamari. Winger 28 tahun itu memiliki nilai pasar sebesar 8 juta Euro atau sekira Rp166 miliar, setengah dari total nilai skuad negaranya.

Di bawah Tamari, terdapat nama bek Yazan Al-Arab dengan nilai 1 juta Euro atau sekira Rp20 miliar. Kemudian disusul Ali Olwan dengan nilai 800 ribu Euro atau sekira Rp16 miliar.

Selain berstatus sebagai tim termurah, Yordania juga merupakan debutan di Piala Dunia. Meski demikian, bukan berarti label-label tersebut membuat skuad Al Nashama dipandang sebelah mata.

Apalagi, sejarah seringkali membuktikan bahwa uang tidak bisa menendang bola. Yordania sebelumnya pernah mengejutkan publik saat menembus final Piala Asia 2023 meskipun bukan tim unggulan.

Adapun, Yordania tergabung dalam Grup J bersama Argentina, Aljazair, dan Austria di Piala Dunia 2026. Harus diakui bahwa tim asuhan Jamal Sellami itu masuk dalam grup berat, tapi bukan berarti tidak bisa memberi kejutan.

Editor: Banu Adikara
