Argentina Terancam Hukuman FIFA Akibat Ulah Suporter di Tribun Bentangkan Spanduk Malvinas

JawaPos.com - Kemenangan Argentina atas Inggris di Piala Dunia 2026 ternyata belum mengakhiri pembicaraan.

Selebrasi para pemain La Albiceleste setelah laga justru memunculkan polemik baru yang berpotensi berbuntut sanksi dari FIFA.

Usai memastikan kemenangan atas Inggris, sejumlah pemain Argentina membentangkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" atau "Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina" di tengah lapangan.

Aksi tersebut langsung menjadi sorotan karena dianggap membawa pesan politik ke dalam pertandingan sepak bola.

Padahal, FIFA memiliki aturan yang melarang penggunaan atribut atau pesan bernuansa politik dalam seluruh kompetisi resminya.

Mengacu pada regulasi FIFA, berbagai atribut seperti spanduk, bendera, pakaian, hingga simbol yang mengandung pesan politik, diskriminatif, atau ofensif dilarang ditampilkan selama pertandingan maupun seremoni resmi.

Karena itu, selebrasi Argentina kini berpotensi menjadi perhatian Komite Disiplin FIFA. Jika nantinya dinyatakan melanggar aturan, sanksi yang dijatuhkan bisa beragam.

Mulai dari denda kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA), teguran kepada pemain yang terlibat, hingga hukuman yang lebih berat apabila tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius atau dilakukan berulang.