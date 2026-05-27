Julian Alvarez Tegaskan Tekad Argentina Pertahankan Gelar Juara Dunia Piala Dunia

Penyerang Timnas Argentina Julian Alvarez. (Dok. AFA)
JawaPos.com - Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara, dikutip dari ANTARA.
"Kami selalu ingin dinobatkan sebagai juara. Tidak ada alasan mengapa kali ini harus berbeda. Kami ingin mencapai final," ujar Alvarez dalam laman FIFA pada Rabu.
Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara Dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina.
Baca Juga:Duet Lisandro Martinez dan Cristian Romero, Kombinasi Ideal Lini Belakang Timnas Argentina di Piala Dunia 2026
Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.
"Kami ingin mempertahankan trofi dan membuat rakyat kami bersorak gembira sekali lagi," kata Alvarez.
Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia adalah pencapaian luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut.
Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuara Copa America secara beruntun.
"Kami berharap bisa lebih banyak menikmati momen luar biasa ini yang membuat kami semua sangat bahagia," kata Alvarez.
Argentina tergabung dalam Grup J bersama Aljazair, Austria dan Yordania.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat