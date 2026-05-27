Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 28 Mei 2026 | 00.20 WIB

Julian Alvarez Tegaskan Tekad Argentina Pertahankan Gelar Juara Dunia Piala Dunia

Penyerang Timnas Argentina Julian Alvarez. (Dok. AFA) - Image

Penyerang Timnas Argentina Julian Alvarez. (Dok. AFA)

JawaPos.com - Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara, dikutip dari ANTARA.

"Kami selalu ingin dinobatkan sebagai juara. Tidak ada alasan mengapa kali ini harus berbeda. Kami ingin mencapai final," ujar Alvarez dalam laman FIFA pada Rabu.

Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara Dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina.

Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Kami ingin mempertahankan trofi dan membuat rakyat kami bersorak gembira sekali lagi," kata Alvarez.

Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia adalah pencapaian luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut.

Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuara Copa America secara beruntun.

"Kami berharap bisa lebih banyak menikmati momen luar biasa ini yang membuat kami semua sangat bahagia," kata Alvarez.

Argentina tergabung dalam Grup J bersama Aljazair, Austria dan Yordania.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Skuad Argentina Piala Dunia 2026 Resmi Diumumkan! Messi dan Lautaro Jadi Tumpuan Gol - Image
Piala Dunia 2026

Skuad Argentina Piala Dunia 2026 Resmi Diumumkan! Messi dan Lautaro Jadi Tumpuan Gol

Sabtu, 30 Mei 2026 | 00.53 WIB

Cristian Romero-Lisandro Martinez Disebut Duet Bek Terbaik Argentina untuk Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Cristian Romero-Lisandro Martinez Disebut Duet Bek Terbaik Argentina untuk Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia

Jumat, 29 Mei 2026 | 04.43 WIB

Argentina Mulai Regenerasi! 5 Wonderkid Dipanggil untuk Hadapi Islandia dan Honduras - Image
Piala Dunia 2026

Argentina Mulai Regenerasi! 5 Wonderkid Dipanggil untuk Hadapi Islandia dan Honduras

Jumat, 29 Mei 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore