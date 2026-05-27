Julian Alvarez Tegaskan Tekad Argentina Pertahankan Gelar Juara Dunia Piala Dunia

JawaPos.com - Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara, dikutip dari ANTARA.

"Kami selalu ingin dinobatkan sebagai juara. Tidak ada alasan mengapa kali ini harus berbeda. Kami ingin mencapai final," ujar Alvarez dalam laman FIFA pada Rabu.

Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara Dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina.

Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Kami ingin mempertahankan trofi dan membuat rakyat kami bersorak gembira sekali lagi," kata Alvarez.

Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia adalah pencapaian luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut.

Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuara Copa America secara beruntun.

"Kami berharap bisa lebih banyak menikmati momen luar biasa ini yang membuat kami semua sangat bahagia," kata Alvarez.